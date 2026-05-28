Vuelve a bajar el riesgo país, que se encamina hacia la marca más bajo en la gestión de Milei

Este miércoles el riesgo país mantiene su tendencia bajista de los últimos días y se encuentra por debajo de los 500 puntos básicos, cerca de sus valores más bajos durante la gestión de Javier Milei. Por su parte, las acciones argentinas operan en verde en Wall Street y en el mercado local por tercera rueda consecutiva, impulsadas principalmente por un buen clima internacional.

El índice elaborado por JP Morgan hoy cede cuatro unidades (-0,8%), hasta los 496 puntos básicos, según las pantallas de Rava Bursátil. De esa forma, se ubicó en el mismo valor que había alcanzado el pasado 11 de mayo. La última vez que el riesgo país estuvo en estos niveles fue hace tres meses, cuando marcó su mínimo durante el gobierno de Milei, al tocar las 484 unidades en enero pasado.

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, destacó que esta baja en el riesgo país es la consecuencia del desempeño de la deuda soberana. Los bonos en dólares presentan leves subas en algunas especies: los títulos soberanos bajo ley local aumentan hasta 0,5% (AL41D), mientras que los Globales se mueven hasta el 0,4% (GD35D).

El riesgo país baja y se ubica en los 496 puntos (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

A pesar de la escalada en el conflicto de Medio Oriente, los principales índices de Wall Street operan en positivo. En esa sintonía, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos (ADR) crecen. Banco Supervielle encabeza el tablero con una suba de 4,9%, seguido por Banco Macro (+4%), Grupo Financiero Galicia (+2,7%). Retroceden Ternium (-1,1%) y Tenaris (-0,4%), dos empresas del Grupo Techint.

En tanto, la Bolsa porteña tiene una suba de 1,3% y cotiza a 3.107.232,98 unidades, equivalente a US$2096,96 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+1,2%). Se destacan Transener (+3,7%), Banco Macro (+3,6%) y Grupo Financiero Galicia (+2,2%). Por su parte, ceden Central Puerto (-0,8%), Irsa (-0,7%) y Sociedad Comercial del Plata (-0,3%).

Se trata de una tendencia alcista que se mantiene desde hace tres ruedas. Gabriel Caamaño, economista de Outlier, evaluó que la suba en los papeles argentinos registrados ayer fue “desacoplada”, puesto que el mercado local fue el único que se encontró en territorio positivo con subas de hasta 10% con respecto a las bolsas internacionales. Evaluó que no hubo un motivo puntual por estas fuertes escaladas más que las buenas noticias para la macroeconomía local en los últimos días.

“Hoy ya no es solo una cuestión local, sino que tiene un componente externo positivo”, indicó Caamaño. Explicó que este jueves las bajas más marcadas de las tasas de interés en el exterior y en el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente empujan a las acciones argentinas.

Dólar hoy

La cotización del dólar este jueves 28 de mayo Freepik

En el plano cambiario, el dólar oficial mayorista baja $1,45 (-0,10%) y se ubica en $1410,48. El tipo de cambio se encuentra casi un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1755,44.

La cotización minorista aparece en el Banco Nación a $1435 para la venta, una suba de cinco pesos respecto a su valor de apertura. El precio promedio en otros bancos es de $1432,685, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

Por su parte, los dólares financieros se mantienen estables: el dólar MEP aparece en las pantallas a $1429,40, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1481,30.