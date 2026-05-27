Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 27 de mayo, minuto a minuto
La divisa oficial cerró a $1430 para venta durante la jornada de ayer, mientras que el dólar blue se ubicó en $1435 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1380,00Venta$1430,00
Dólar blue
Compra$1420,00Venta$1440,00
Dólar tarjeta
Venta$1859,00
Dólar CCL
Venta$1497,96
Dólar MEP
Venta$1432,81
Dólar mayorista
Venta$1411,00
Euro
Compra$1585,00Venta$1685,00
El dólar oficial minorista cerró ayer a $1430 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1440 para la misma operación.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del martes 26 de mayo, el dólar oficial cerró a $1380 para la compra y $1430 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
- 1
Mundo mormón: de la revelación divina a la “entrevista de dignidad”, las creencias de la comunidad que crece en el país
- 2
Ariel Vallejo rompió el silencio en LN+ después de declarar en Tribunales: “La causa está tirada de los pelos”
- 3
Una automotriz china abrirá una fábrica en la Argentina
- 4
Recuperación: la soja sumará 240.000 hectáreas tras la peor caída en 19 años en la principal región del país