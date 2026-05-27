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Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 27 de mayo, minuto a minuto

La divisa oficial cerró a $1430 para venta durante la jornada de ayer, mientras que el dólar blue se ubicó en $1435 para esa operación

La cotización del dólar este miércoles 27 de mayo
La cotización del dólar este miércoles 27 de mayo

Cotización del dólar de hoy

El dólar oficial minorista cerró ayer a $1430 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1440 para la misma operación.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar oficial ayer

Durante la jornada del martes 26 de mayo, el dólar oficial cerró a $1380 para la compra y $1430 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.

Por Edith Cantizano
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