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Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 1 de noviembre

La cotización de la moneda estadounidense se mantiene igual que el último día hábil; cómo fue el comportamiento de la divisa informal y los dólares financieros

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Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 1 de noviembre
Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 1 de noviembre

Este domingo 1 de noviembre no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue, se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizó a $1510 para la compra y $1560 para la venta.

La cotización del dólar este sábado 31 de octubre
La cotización del dólar este sábado 31 de octubreShutterstock

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1518,05 para la compra y $1565 para la venta.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

  • Dólar MEP: $1568,08
  • Dólar CCL: $1659,06

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

  • Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
  • Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
  • Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
  • Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
Los pasos para comprar dólares
Los pasos para comprar dólaresShutterstock
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