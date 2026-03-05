Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este jueves 5 de marzo
La divisa oficial cotiza a $1425 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubica en $1415 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1395,00Venta$1415,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,0
Dólar CCL
Venta$1506,45
Dólar MEP
Venta$1441,52
Dólar mayorista
Venta$1402,00
Euro
Compra$1575,00Venta$1675,00
De cuánto fue la inflación de enero
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de enero 2026 fue del 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, miércoles 4 de marzo, a $1370 para la compra y a $1420 para la venta.
- 1
La Anmat prohibió el uso de dos modelos de lentes de contacto y una solución multipropósito
- 2
Otro paso hacia el lanzamiento de una nueva alternativa de transporte en la ciudad: licitan los “paradores icónicos”
- 3
Ecuador cortó relaciones con Cuba y le dio 48 horas a los diplomáticos para que abandonen el país
- 4
Los pasadizos secretos detrás del recambio en Justicia