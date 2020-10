Dólar hoy. Sube el tipo de cambio oficial tras las medidas del Banco Central

Se registran subas tanto en el oficial minorista como en el mayorista Fuente: Archivo - Crédito: Getty Images

En el último día de una semana financieramente agitada, en la que se profundizaron las restricciones a la compra de moneda extranjera y el Gobierno anunció una batería de medidas que buscan evitar una crisis de las reservas,el mercado abrió hoy con una esperada suba en la cotización oficial del dólar.

El oficial mayorista se ubicaba esta mañana en $76,94, 70 centavos por encima del cierre del día anterior ($76,24). Si bien todavía no está disponible el primer corte del promedio diario que elabora el Banco Central, la entidad que conduce Miguel Pesce ya había anticipado ayer que al abrir hoy el mercado pondría una postura de venta a $76,95, lo que representa una variación de 70 centavos (0,918%) respecto del cierre previo, a $76,25.

En tanto, el dólar minorista se vendía a $81,0 en el Banco Nación, una de las entidades con cotización más baja del mercado. Esto significa que el valor de la moneda extranjera creció 75 centavos desde ayer y $1,25 desde el lunes, día en que las carteleras lo ofrecían a $79,75.

Con esta suba, el valor final del 'dólar solidario', considerando el 30% del impuesto PAIS y el 35% de recargo a cuenta de Ganancias o Bienes Personales llega a $133,65.

Por otro lado, esta semana el cepo se ajustó hasta exhibir una versión "ultrarrestringida". El martes pasado se confirmó que los 2,8 millones empleados de empresas que contaron con ayuda estatal para pagar salarios a través del programa ATP no pueden acceder al dólar oficial, medida que sorprendió y puso presión sobre los tipos de cambio "libres", a donde se prevé que se reoriente buena parte de la demanda de dólares.

El dólar blue subió ayer, en el debut del nuevo cupo mensual, y tocó un valor récord. Se ubicó en $147, el mismo nivel récord al que llegó el 24 de septiembre pasado, lo que representó el valor máximo del billete paralelo desde que se impuso este cepo. Esta mañana el valor en el mercado ilegal seguía en ese valor. De hecho, analistas financieros anticipaban que las mayores variaciones se verían hoy en el mercado oficial más que en el paralelo.

Si bien ayer se desinflaron, las cotizaciones que resultan de la compra y venta de acciones -los dólares bursátiles- experimentaban hoy una leve suba. El dólar MEP crecía 0,4% y se vendía a $139,55, mientras que el CCL subía 1,1% y se posicionaba en $147,54.

"El mercado está muy a la expectativa de lo que pueda hacer el Central con la venta de bonos AL30, que es el que se utiliza para operar MEP y CCL. Si en algún momento salen a vender es muy probable que afloje bastante el contado y el MEP, pero por ahora eso no se ve", reportó Leonardo Svirsky, de Bull Market Brokers.

El riesgo país, por otra parte, se ubicaba en 1350 puntos básicos, sin cambios respecto del cierre del jueves. Por otra parte, las acciones argentinas en Wall Street (ADR) mostraban en los primeros minutos de la rueda una tendencia a la baja. La pérdida de mayor magnitud la registraba el Banco Supervielle, con una caída de -2,7% en sus papeles, seguido por Loma Nega (-2,3%) y Cresud (-2,1%).

El mercado está expectante por las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía y el Banco Central Fuente: AP

Tras el anuncio de las medidas económicas realizado ayer por el ministro Martín Guzmán, el Banco Central emitió un documento en el que explicó que mantendrá su política de flotación administrada porque considera que mantiene "un nivel competitivo". Pero adelantó que lo adecuará "en forma gradual a las necesidades de la coyuntura" evitando efectos no deseados sobre la competitividad, los precios internos, la evolución de los activos y pasivos, y la distribución del ingreso".

En el mercado se interpretó este párrafo como un anticipo de aceleración en el ritmo de devaluación del peso que, en lo que va del año, llega al 27% y rondó el 2,6% mensual en los últimos 2 meses. Pero desde el BCRA aclararon que esa interpretación lineal "puede ser errónea". "Lo que se terminó es la etapa de la 'tablita', es decir, de los movimientos que puedan ser muy anticipados por el mercado", explicaron tras una consulta de LA NACION.

Según anticiparon los funcionarios, el objetivo central del Gobierno es evitar la merma de las reservas. Cabe recordar que solo en septiembre el Banco Central registró una pérdida de reservas mayor a los US$1600 millones por intervenciones sobre el mercado cambiario para mantener el ritmo de ajuste cansino que busca darle al tipo de cambio oficial. Fue el mayor monto de los últimos 11 meses, es decir, desde octubre de 2019.

Para Martín Vauthier, director de la consultora Eco Go, si bien las medidas anunciadas por el Gobierno "van en sentido correcto", no atacan los problemas de fondo que generan presión sobre las reservas del Central y, por lo tanto, es probable que no se traduzcan en un impacto favorable sobre los indicadores del mercado.

"Las medidas llegan tarde como para tener un impacto de magnitud en la situación macroeconómica actual. Apuntan más a una devaluación fiscal muy acotada en relación a lo que es el tamaño de la brecha cambiaria, que hoy es el principal problema que genera presión sobre las reservas del Banco Central. No es el nivel del tipo de cambio oficial, que no luce atrasado, sino la brecha cambiaria", sostuvo.

Como segundo problema de fondo señaló el aumento del riesgo país y consideró que tanto para aplacar ese indicador como la brecha hubieran sido necesario también "acuerdos políticos" con los sectores empresarios y "una señal fiscal clara" que muestre voluntad de reducir la emisión de pesos.

