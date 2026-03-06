Los ahorristas en dólares pasaron a ser el principal soporte de las reservas

Los encajes bancarios en dólares, es decir, la porción de los depósitos captados en moneda extranjera del público que los bancos mantienen “en resguardo” para cumplir con la normativa prudencial o al sobreintegrarla, pasaron a ser a comienzos de este mes el principal soporte de las reservas internacionales (RR.II.) del Banco Central (BCRA).

Esos fondos alcanzaron en los últimos días los US$18.998 millones, con lo que desplazaron de ese lugar al swap chino (valuado en US$18.773 millones), apoyados en el salto de US$790 millones que registraron los depósitos privados en dólares el lunes, luego que la entidad comandada por Santiago Bausilli pagara los US$1004 millones que correspondían por una cuota de amortización del Bopreal 2026, el bono entregado en 2024 a importadores para cancelar deuda asumida con ellos por la administración Fernández.

Considerando que la tenencia total de reservas cerró ese día en US$46.517 millones (ahora cayeron a US$45.825 millones según el último dato preliminar, pese a que la entidad adquirió ayer en el mercado US$124 millones —la mayor compra desde el 20 de febrero—), ese respaldo a las colocaciones en bancos que está en cuentas del BCRA explicaba aquel día el 40,82% de las reservas internacionales argentinas.

El resto se reparte entre lo que aporta el swap chino (también en torno al 40,35%), los préstamos que el BCRA tomó vía repos con bancos comerciales internacionales (16,2%) y los fondos prestados por el Banco de Basilea u organismos internacionales (menos del 5% restante).

Lo concreto es que ese día este tipo de colocaciones alcanzaron un nuevo e inédito récord, al cerrar en US$39.105 millones con lo que ya “subieron US$10.000 millones al cabo de los últimos 11 meses”, destacó el economista Amílcar Collante, de Profit Consultores.

De este modo, los ahorristas que atesoran dólares en cuentas bancarias locales pasaron a ser el principal soporte de las reservas del BCRA, un hecho inédito.

Entre los factores que explican esta dinámica se encuentra la liberación a comienzos de año de los fondos vinculados al régimen de regularización de activos. Hay que recordar que, una vez finalizadas las distintas etapas del blanqueo, parte de los dólares que permanecieron inmovilizados para evitar pago de penalidades comenzaron a incorporarse al sistema financiero, impulsando el crecimiento del stock de este tipo de depósitos.

A la vez, tomando en cuenta el encaje promedio vigente del 25% para colocaciones a la vista (que explican casi el 75% de ellas), la obligatoriedad que los bancos tienen es hoy de mantener en esas cuentas unos US$10.000 millones. Si a eso se agrega que ya hay unos US$20.250 millones cedidos a individuos y empresas en préstamos (cifra también récord), a las entidades les quedaría una capacidad prestable en esa moneda también en torno a los US$10.000 millones.

Nuevo máximo para los depósitos en dólares

La sostenida expansión de estos depósitos da muestra de una fuerte confianza en la salud del sistema bancario local y en el nuevo marco económico, que incluye el orden fiscal y en el que el Gobierno propicia casi a diario el bimonetarismo y el blanqueo e incipiente incorporación de las divisas que los argentinos fueron acumulando “en el colchón” durante décadas.

De hecho, el Banco Nación acaba de lanzar una publicidad que busca estimular este tipo de colocaciones, ahora que la ley de Inocencia Fiscal fue promulgada semanas atrás.

“Dólar colchón”



Por este video del Banco Nación que invita a sacar los dólares del colchón:

"Usá tu colchón para descansar, nosotros cuidamos tus ahorros" pic.twitter.com/gKLuRJ4Z5x — Tendencias Finanzas (@porquettfin) March 4, 2026

“Esto se dio ahora por un factor puntual, que es que subieron los depósitos fuerte por el pago de Bopreal. Pero la película muestra que hay un factor más estructural y que se relaciona con el crecimiento sostenido de los depósitos en dólares”, explicó al respecto el economista Federico Machado, de Economía Open.

“Visto de este modo, que los encajes pasen a ser el principal componente de las RR.II. no es raro, pero no quita el problema de la escasez de reservas propias del BCRA, que, si descontamos todos los pasivos a 12 meses, son aún hoy negativas en el orden de 3.000 millones”, apuntó el analista.