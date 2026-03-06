Alerta por la guerra: sube el dólar y el riesgo país se acerca a los 570 puntos

Las pantallas del mercado financiero global vuelven a teñirse de rojo, mientras que la guerra en Medio Oriente escala y transita la séptima jornada de conflicto. El petróleo se dispara nuevamente este viernes y las principales Bolsas del mundo operan en terreno negativo, mientras que en la Argentina el impacto se traduce en una suba del dólar y del riesgo país.

Los bonos soberanos en dólares son unos de los activos más afectados, en todas las legislaciones y a lo largo de toda la curva de vencimiento. Los títulos que operan bajo legislación local retroceden 1,62% (AL35D), mientras que los Globales caen hasta un 1,73% (GD38D).

Como impacto directo de este movimiento, el riesgo país avanza 22 unidades y se ubica en los 567 puntos básicos, lo que implica un salto del 3,85% en el día. De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan volvió a alejarse de los 484 puntos básicos que tocó a finales de enero, cuando marcó el valor más bajo desde 2018.

“Dado el contexto de tensión global y sin ningún driver claro a la vista en el escenario local, será difícil observar una compresión significativa del riesgo país en el corto plazo, que probablemente se mantenga lateralizando dentro de estos niveles hasta que se reduzca la incertidumbre externa. En este contexto, la deuda emergente de Latinoamérica puso en pausa su rally y se puso muy vendedora en línea con la dinámica de risk-off global [venta masiva de activos]“, explicaron desde Invertir en Bolsa (IEB).

Con foco en el mercado, el dólar vuelve a tender al alza, en una semana marcada por el fortalecimiento a nivel global de la moneda estadounidense. El oficial minorista se vende en las ventanillas del Banco Nación a $1435, lo que representa una suba de $10 frente al cierre anterior (+0,8%). En el resto del mercado, el precio promedio es de $1429,24, según el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

Esta semana subió el dólar a nivel global e impactó en el peso argentino Krystyna Marych - Shutterstock

Por su parte, el tipo de cambio mayorista cotiza a $1414,30 en las primeras operaciones de la rueda, por lo que marca un incremento diario de $7,92 (+0,56%). Actualmente, la banda cambiaria prevé un piso de $863,42, mientras que el techo alcanza los $1617,50.

Los tipos de cambio financieros acompañan esta tendencia alcista. El dólar MEP avanza hasta los $1437,85, unos $4,64 más que el cierre anterior (+0,3%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) opera a $1477,86, con un incremento de $8,42 respecto de la jornada previa (+0,7%).

A contramano de la tendencia global, la Bolsa porteña logra desprenderse del rojo internacional impulsada por el sector energético. El índice S&P Merval registra una suba del 1,8% en pesos y se posiciona en 2.617.939 de unidades, aunque medido en dólares CCL equivale a US$1770 (+1%).

En el panel líder se destacan las acciones de YPF (+5,4%), Transportadora de Gas del Sur (+4,4%), Aluar (+3,9%), Transportadora de Gas del Norte (+1,3%), Pampa Energía (+1,2%), Transener (+1,1%) y Central Puerto (+0,9%). Este fenómeno se explica por la disparada del petróleo: el Brent cotiza a US$90,87, una suba diaria de 6,39% y de 34,5% desde que arrancó febrero.

Alerta mundial: se intensifica la guerra

“Más allá del conflicto en sí, otra señal relevante es que el shock ya no se limita únicamente al precio del petróleo. A medida que la guerra se prolonga, empiezan a aparecer efectos de segunda ronda sobre logística, comercio global y expectativas de política monetaria. La virtual paralización del tránsito por el Estrecho de Ormuz, la suspensión de servicios marítimos por parte de algunas navieras y la interrupción de vuelos en la región sugieren que el conflicto puede generar fricciones en las cadenas de suministro globales, algo que el mercado ya vivió durante la pandemia y que rápidamente termina trasladándose a precios", señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones.

Sin embargo, no sucede lo mismo entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR), las cuales se acoplan a la caída que presentan los principales índices de Estados Unidos. Los papeles de Banco Macro retroceden 4,4%, seguidos por los de Banco Supervielle (-3,8%) y BBVA (-3,4%). En cambio, YPF sube 3,5% y Transportadora de Gas del Sur, 2,1%.