Crisis en Medio Oriente: Qatar frena exportaciones de GNL y la Argentina firma su primer contrato con Europa

La empresa estatal qatarí QatarEnergy, la mayor productora mundial de gas natural licuado (GNL), declaró hoy “fuerza mayor” y anticipó que no podrá cumplir con sus contratos, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel con Irán.

En este contexto de fuerte tensión geopolítica, la Argentina firmó su primer contrato de exportación de GNL con una empresa estatal europea .

Qatar es responsable del 19% de la oferta mundial, solo por detrás de Estados Unidos (24%), pero tiene la producción concentrada en la compañía estatal, y abastece a gran parte de Europa.

“Tras el anuncio de QatarEnergy de detener la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados, QatarEnergy ha declarado fuerza mayor a sus compradores afectados. QatarEnergy valora la relación con todas sus partes interesadas y seguirá informando sobre la última información disponible”, dijo.

Qatar explica el 19% de la oferta global de GNL, solo por detrás de Estados Unidos (24%), pero concentra toda su producción en su compañía estatal, y abastece a gran parte de Europa.

En un comunicado, la empresa señaló: “Tras el anuncio de la interrupción de la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados, QatarEnergy ha declarado fuerza mayor a los compradores afectados. Valoramos la relación con todas nuestras partes interesadas y continuaremos informando sobre las novedades disponibles”.

Debido a los ataques militares a las instalaciones operativas de QatarEnergy en la ciudad industrial de Ras Laffan, la empresa frenó la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados, dijo en un comunicado KARIM JAAFAR - AFP

La crisis en Medio Oriente disparó el precio internacional del GNL, combustible del que Europa depende en gran medida desde que dejó de comprar gas ruso tras la invasión de Ucrania. En ese escenario, la Argentina emerge como una alternativa para diversificar riesgos y ampliar la oferta global.

La empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) firmó ayer con la argentina Southern Energy (SESA) un contrato de compra de gas por ocho años, a partir de fines de 2027. SESA está integrada por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG (10%).

El acuerdo, firmado en Berlín, contempla la venta de 2 millones de toneladas anuales (MTPA), equivalentes a unos 9 millones de metros cúbicos diarios (m³/d). Ese volumen representa el 80% de la capacidad del primer buque de licuefacción, el Hilli Episeyo, que se instalará en el Golfo San Matías, en Río Negro.

El buque Hilli Episeyo comenzará a operar en septiembre de 2027 frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías Pan American Energy

Actualmente, los principales productores de GNL son Estados Unidos (24% de la oferta mundial), Qatar (19%), Australia (18%), Rusia (7%), Malasia (7%), Indonesia (4%), Nigeria (4%), Omán (3%), Argelia (2%) y Papúa Nueva Guinea (2%). En los próximos años se espera un crecimiento de la participación de Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

Del lado de la demanda, los mayores compradores son China (16%), Japón (16%), Corea del Sur (6%), India (5,9%), Taiwán (5,6%), Francia (4%), Países Bajos (3,9%), España (3,6%), Italia (3,5%) y Gran Bretaña (3%).

Frédéric Barnaud, CCO de SEFE, destacó: “En poco más de tres meses pasamos de un acuerdo marco al contrato definitivo. Este avance demuestra que SESA es el socio adecuado para ampliar nuestro portafolio en América del Sur y fortalecer la seguridad energética de Europa . Con entregas desde 2027, seremos la primera compañía energética alemana en recibir cargamentos provenientes de Argentina y el primer cliente mundial de GNL argentino de largo plazo”.

Por su parte, Rodolfo Freyre, presidente de SESA, señaló que el acuerdo tiene una doble relevancia: “Confirma el posicionamiento de la Argentina como nuevo proveedor estratégico de GNL y constituye un aporte clave para la seguridad energética europea”.

Además del Hilli Episeyo, en 2025 arribará un segundo buque de licuefacción, el MKII, que sumará 3,5 MTPA adicionales (unos 16 millones de m³/d).

Golar, propietaria de la planta flotante que transforma el gas en estado líquido, advirtió que el suministro mundial de GNL está altamente concentrado: cerca del 88% de la nueva capacidad disponible hasta 2031 provendrá de Estados Unidos y Qatar, país que actualmente enfrenta interrupciones por la tensión regional.

“La demanda mundial de GNL seguirá expandiéndose estructuralmente después de 2030, impulsada por Asia. El mercado deberá reabastecerse en un contexto de mayor incertidumbre en precios, geopolítica y políticas públicas ”, indicó la compañía.

Para garantizar el suministro durante todo el año, SESA deberá construir un gasoducto dedicado desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías. La empresa ya compró a la india Welspun los tubos de 36 pulgadas por unos US$200 millones. Resta adjudicar la construcción del ducto, de 500 kilómetros de extensión y capacidad para transportar 27 millones de m³ diarios.

Entre los consorcios en carrera figuran Techint-Sacde y Pumpco–Bonatti–Contreras Hermanos. La obra se dividió en cuatro renglones: tres para los distintos tramos del gasoducto y uno para la construcción y puesta en marcha de una planta compresora. La inversión total comprometida asciende a US$1300 millones.

La construcción comenzaría a mediados de este año, con un plazo de ejecución de dos años, para entrar en operación hacia el invierno de 2028. Los buques se ubicarán en el Golfo San Matías, entre Sierra Grande y San Antonio Oeste. En Punta Colorada también se desarrollará una terminal para exportar petróleo.

Aunque el primer buque estará operativo en septiembre de 2027, en una etapa inicial las exportaciones se realizarán únicamente durante el verano, cuando baja la demanda interna. Para ello se utilizará el gasoducto San Martín, que hoy cuenta con capacidad ociosa y se abastece de producción offshore de Tierra del Fuego.

Con la incorporación del segundo buque, el proyecto requerirá exportaciones durante todo el año para alcanzar la rentabilidad prevista. En esa fase será indispensable contar con el gas de Vaca Muerta y con el nuevo gasoducto plenamente operativo.