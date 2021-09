El detalle que hay que tener en cuenta para comprar dólar “Bolsa”

A casi un mes de que el Banco Central (BCRA) estableciera más restricciones sobre los dólares financieros, los inversores se encontraron con nuevas trabas para operar con dólar MEP o “Bolsa”. Al querer realizar más de una transacción al mes, los usuarios recibieron una notificación del banco advirtiendo que ya cumplió con su transferencia mensual en dólares.

“Teniendo en cuenta la comunicación ‘A 7072’ del Banco Central y nuestras políticas de riesgos, te contamos que tu cuenta ha alcanzado el límite establecido para recibir transferencias en dólares por mes calendario”, es el mensaje que envían los bancos a sus clientes.

Cabe recordar que el jueves 12 de agosto el Central anunció nuevas limitaciones sobre los dólares MEP y contado con liquidación (CCL). A partir de ese momento, se reglamentó que las operaciones que se realizan en el mercado de valores con dólares financieros tienen que pasar por la cuenta bancaria en dólares del cliente y no de terceros, como las sociedades de bolsa.

“Hoy se complicó la operatoria de bonos. Tenés que comprar un bono, venderlo contra dólar al segundo día y, como no se puede dejar más en la sociedad de bolsa, lo tenés que mandar al banco sí o sí. Si querés volver a comprar, a hacer trading, no podés. O sí, pero tenés que justificar por qué. Aunque es todo legal, te ponen más burocracia”, graficó el economista Fernando Marull, titular de FMyA.

Sin embargo, hay una manera de sortear este inconveniente. En diálogo con LA NACION, desde el Banco Central remarcaron que no hay límite para recibir transferencias, pero que sí hay una circular que permite recibir libremente una única transacción por mes . “A partir de ahí, rigen las normas de ‘conozca a su cliente’ de prevención de lavado”, agregaron.

“El banco pregunta sobre el origen de los fondos y, en la medida que se justifique, no tiene por qué poner trabas. Los vendedores de autos, maquinarias u otra actividad donde es habitual transferir en dólares, los bancos ya conocen a sus clientes y no tienen inconvenientes. Si por la operación no se tiene la habitualidad para operar en dólares, el banco hará justificar los fondos para garantizar que no haya evasión o lavado de activos. Después, le da curso”, explicaron.

Para el analista financiero Christian Buteler, este tipo de trabas vuelve al sistema “más engorroso”. Aunque es justificable, a los inversores se les agregan más trámites y eso los desalienta operar. “En el mientras tanto, el banco te puede retener la transferencia no aceptada y queda la plata dando vueltas. No todos los bancos son ágiles. Es un dolor de cabeza para todo aquel que quiere hacer estas transacciones”, sostuvo.

Este “paso extra” no solo complica la operatoria con dólar MEP, sino también si se quiere pasar de un bono en dólares a otro. Para hacer el intercambio, se tiene que vender el bono en dólares, transferirlo al banco local, volver a pasar el dinero a la sociedad de bolsa y recién en ese entonces comprar el nuevo bono. “Es prácticamente dejar de operar, no es conveniente”, opinó Buteler.

Efectos colaterales: “competencia desleal” y más dolarización

Para los economistas, la nueva normativa beneficia particularmente a los bancos y genera una suerte de “competencia desleal” frente a los Agentes de Liquidación y Compensación (Alycs). Si se opera con las sociedades de bolsa, empiezan las trabas. Pero si la que presta el servicio es la misma entidad financiera, esto no sucede.

“No vas a tener que justificar el origen de fondos, porque estás realizando la operación en el banco. Con el banco podés realizar la transacción indefinidamente, sin ningún tipo de problema. De hecho, antes de las últimas restricciones, los bancos habían empezado a hacer publicidad de comprar y vender dólares MEP a través de sus plataformas, porque vieron que había un negocio en el que se estaban quedando afuera”, indicó el analista financiero.

Otro de los efectos “indeseados” que generó el cepo reforzado es que más gente tiende a dolarizarse y por las vías que encuentra más accesible. “Esto es más burocracia, menos mercado de capitales, más informalidad. El mercado de capitales está muriendo y, en vez de revivirlo, lo van matando más. La gente que no se dedica a esto, se cansa y termina yendo al blue. Incentiva que se compre el dólar informal y no entra nunca más al mercado de capitales”, aseveró Marull.

En sentido similar apuntó Buteler, quien resaltó que cuando surgen este tipo de trabas los argentinos encienden las alertas y buscan refugio en la moneda dura. “El Gobierno genera lo contrario de lo que busca incentivar, que es que la gente no se dolarice. Este tipo de medidas asusta a la gente y mucha gente que tenía pesos y no tenían pensado irse al dólar, termina haciéndolo ‘por las dudas’”, cerró.