El dólar opera estable mientras el BCRA extiende su racha de compra de divisas

En la anteúltima rueda de la semana tanto el dólar oficial como las cotizaciones financieras operan en baja, mientras rebota la bolsa porteña. Esto se da en un contexto de mayores liquidaciones por parte del sector agropecuario, habituales en esta época del año, y sostenidas compras de divisas por parte del BCRA.

El dólar oficial mayorista retrocede $4,71 (0,34%) hasta los $1392,54, y se aleja del límite superior de la banda de flotación, que hoy es de $1742,24. “El tipo de cambio interrumpió una seguidilla de tres alzas consecutivas y retrocedió un peso para cerrar en $1397, presionado por la fuerte liquidación de la cosecha gruesa”, explicó Ignacio Morales, chief Investments Officer de Wise Capital.

La baja en el dólar se explica en por la liquidación de divisas por parte del campo Shutterstock

Al mismo tiempo, el dólar minorista se ubica en $1415 en el Banco Nación, cinco pesos por debajo de su valor de apertura. El precio promedio en otros bancos fue de $1419,19, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

El movimiento se replica en los dólares financieros, que también registran leves bajas este jueves. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1429,20, un 0,2% menos que la jornada anterior. El contado con liquidación (CCL) cede 0,6% y cotiza a $1482,85.

Mientras tanto, en las cuevas que operan en la City porteña, el dólar blue se negocia a $1425. Se trata de la segunda rueda consecutiva en que la divisa cae en el mercado informal, aunque en lo que va de la semana acumula una suba de $10.

“A pesar de la actual calma cambiaria por el ingreso estacional de fondos, el mercado mira con lupa la capacidad del BCRA para acumular reservas hacia el segundo semestre. La lentitud en la recuperación de la demanda de dinero y las tasas de interés reales negativas, que rinden un 23% efectivo anual para los plazos fijos minoristas frente a la inflación de 2026, asoman como los principales desafíos del plan oficial”, señaló Morales sobre el panorama del mercado cambiario.

El BCRA hizo ayer su segunda mayor compra de reservas del año [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Ayer, el Banco Central hizo su segunda mayor compra de reservas del año, que fue de US$328 millones. Fue la más importante en términos porcentuales, ya que absorbió casi 70% de los US$482 millones operados en la jornada. En mayo ya suma por esta vía más de US$1550 millones, y acumula US$8700 millones en lo que va del año.

Mercados hoy

El Merval presenta un incremento diario de 1,9%. En la jornada se destacan las acciones de bancos y empresas energéticas: BBVA (3,6%), YPF (3,1%), Banco Macro (2,7%) y Transportadora de Gas del Sur (2,6%).

En tanto, los papeles argentinos que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan en verde, liderados por Transportadora de Gas del Sur (3,5%), BBVA (3,2%) e YPF (2,9%). De esa forma, van en contramano a los mercados internacionales, que presentan bajas luego de que el líder supremo de Irán aseguró que se opone a que el uranio enriquecido del país sea enviado al exterior, lo que eleva las dudas sobre el avance de las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán.

Las bolsas internacionales operan en rojo, mientras que las acciones argentinas registran subas este jueves TIMOTHY A. CLARY - AFP

El riesgo país suma apenas dos unidades y se posiciona en 526 puntos básicos (+0,38%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. De esa forma, corta con la tendencia bajista de este miércoles pasado, cuando descendió 23 unidades hasta los 524.

“Después de la mejora crediticia a B-, el riesgo país encontró cierta resistencia para perforar de manera sostenida la zona de 500 puntos básicos. El próximo escalón de compresión probablemente dependa menos de los ratings y más de señales estructurales: continuidad del programa económico, desaceleración de la inflación, recuperación del nivel de actividad y, sobre todo, una percepción de menor riesgo político hacia adelante. El mercado necesita empezar a ver que algunas de las principales líneas del programa económico puedan sostenerse más allá del actual mandato”, evaluó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

La leve suba del indicador elaborado por JP Morgan se puede explicar porque los bonos argentinos operan en rojo: los títulos soberanos bajan hasta 0,6% (AL35D), mientras que los Globales ceden hasta el 0,4% (GD35D).