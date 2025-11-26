El dólar vuelve a la calma y las acciones argentinas suben casi 5% en Wall Street

Las miradas del mercado están puestas hoy en la licitación que deberá enfrentar esta tarde el Tesoro, una de las más desafiantes de todo el año. Mientras que los inversores esperan a conocer si el Gobierno logrará refinanciar los $14,5 billones que vencen, el mercado cambiario vuelve a operar en calma y las acciones retoman la tendencia al alza.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se mantiene a $1470, uno de los valores nominales más altos en tres semanas. Mientras tanto, en otras entidades financieras el precio promedio es de $1473,13, de acuerdo con el relevamiento diario que hace el Banco Central (BCRA).

En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial cotiza a $1450, equivalente a un avance diario de $2,88 (+0,2%). Actualmente, las bandas cambiarias que rigen desde mediados de abril prevén un piso en $927,08 para esta cotización y un techo que alcanza los $1508,98.

“La última semana del mes la dinámica cambiaria está fuertemente condicionada por los fixing de las letras y bonos dólar linked y por los de los futuros de dólar. Ayer, el movimiento del mercado estuvo marcado por la fijación de la letra dólar linked D28N5. El viernes, toda la atención pasará a la fijación de fin de mes de futuros de dólar y a la decisión del BCRA sobre si da roll (refinanciación) o no al contrato de noviembre", explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Analistas advierten que el dólar podría estar más demandado esta semana, pero que será un efecto pasajero Freepik

Los tipos de cambio financieros operan ligeramente al alza. El dólar MEP aparece en pantallas a $1487,42, unos $6,74 más que el martes (+0,4%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1528,77, un incremento de $6,94 frente al cierre anterior (+0,4%).

En las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia a $1455. En este caso, se trata de una baja de $5 frente al cierre previo (-0,3%).

Por otra parte, la Bolsa porteña sube 1,65% y cotiza en 2.913.784 unidades, en línea con los principales índices accionarios del exterior. El panel líder aparece este miércoles, completamente teñido de verde, aunque se destacan las acciones de Sociedad Comercial del Plata (+5,7%), BBVA (+3,9%) y Edenor (+3,7%).

La misma tendencia se replica entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), ya que operan todas en terreno positivo. Los papeles de Edenor trepan 4,9%, seguidos por los de Loma Negra (+4,2%), Transportadora de Gas del Sur (+3,6%) y Central Puerto (+3%).

Las acciones argentinas cotizan al alza TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

En cuanto a los bonos soberanos, la mayoría de los títulos tiende al alza, salvo algunas excepciones puntuales. Entre los Bonares se observan subas del 0,70% (AE38D) y entre los Globales de hasta 1,47% (GD38D). El riesgo país se ubica en 647 puntos básicos, unas nueve unidades menos que ayer (-1,37%), de acuerdo con Rava Bursátil.

“La Argentina continúa mostrando un castigo relativo frente a la región, incluso después de la fuerte baja del riesgo país desde la zona de 1100 hasta alrededor de 650 puntos básicos. Mientras los créditos investment grade (bajo riesgo) y high yield (alto rendimiento) latinoamericanos se ubican en torno a 140 y 270 puntos básicos respectivamente, el spread de la Argentina frente al promedio de América Latina ronda los 317 puntos básicos. Consideramos que esa brecha no se cerrará de forma abrupta en el corto plazo, sino más bien a través de un proceso de convergencia gradual“, señalaron desde Delphos Investment.