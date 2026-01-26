El riesgo país vuelve a caer y se acerca a los 500 puntos básicos

El riesgo país vuelve a caer y se acerca a la barrera de los 500 puntos básicos. La noticia que marcó un quiebre en la tendencia fue la compra de reservas del Banco Central (BCRA), que hace tres semanas viene con una racha ininterrumpida y le permitió acumular un saldo de US$978 millones en lo que va del año. En consecuencia, los bonos reaccionan al alza y el indicador toca el valor más bajo en siete años y medio.

En la primera rueda de la semana, el índice elaborado por el JP Morgan retrocede 10 unidades y se ubica en 516 puntos básicos (-1,90%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Para encontrar un valor similar hay que remontarse al 13 de junio de 2018, cuando el riesgo país cerró en 507 puntos básicos, cifras que acercan al Gobierno a poder volver a los mercados internacionales de deuda.

“El riesgo país bajó al nivel más bajo de la era Milei, y podría descender aún más si se aprovecha la mejora que están mostrando los bonos de mercados emergentes para seguir achicando spread (brecha). Este contexto acerca la vuelta del Tesoro a los mercados internacionales de deuda. Detrás de estos resultados está el sólido ritmo de compra de divisas que está realizando el BCRA, aprovechando la mayor oferta de dólares que llegan del agro y de la emisión de deuda de las empresas, en un contexto en el que la demanda estaría siendo contenida por tasas de interés en pesos que le ganan a la inflación", explicaron desde Cohen Aliados Financieros.

El Banco Central compró US$978 millones en lo que va del año [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La baja del riesgo país es consecuencia directa de la suba que presentan los bonos soberanos en dólares. En la primera rueda de la semana, los títulos Bonares suben 0,99% (AL41D), mientras que los Globales presentan un verde que alcanza el 0,76% (GD38D).

Noticia en desarrollo.