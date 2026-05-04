El socio del youtuber Yao Cabrera va a juicio acusado de haber abusado de una joven en un country

Nathanel Jesús Castro Barbitta, conocido por su apodo de Mini Boy y socio del youtuber Yao Cabrera , será juzgado por el delito de abuso. Los ataques sexuales, según el expediente judicial, habrían ocurrido en una casa del barrio privado San Marcos, en Tigre, conocida como Mansión Wifi y utilizada para producir contenido que era subido a Youtube.

Así lo resolvió la jueza de Garantías suplente del Deparamento Judicial de Zárate-Campana Lidia Moro al rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Castro Barbitta. El requerimiento de elevación a juicio había sido presentado por el fiscal Claudio Aundjian, funcionario a cargo de la investigación.

Mini Boy llegará a juicio acusado de “abuso sexual con acceso carnal reiterado en, al menos, tres oportunidades”.

“Entiendo que la calificación legal que aquí se sustenta es pertinente a los fines de encuadrar los hechos investigados, desprendiéndose de los elementos de prueba reunidos que un sujeto de sexo masculino abusó sexualmente de la víctima [G. D], al menos en tres oportunidadesaccediéndola carnalmente en el recito denominado Mansión Wifi”, sostuvo la jueza Moro al elevar el expediente a juicio.

Mansión Wifi era presentada en redes sociales como un espacio de convivencia y producción de contenidos. En la causa, el lugar fue descripto como el escenario de prácticas sistemáticas de violencia.

En ese contexto, algunas víctimas lo bautizaron como la “Casa del Terror”, denominación que quedó incorporada en el relato judicial como reflejo del clima que, según la acusación, imperaba puertas adentro, explicaron fuentes al tanto del expediente.

El youtuber Yao Cabrera

Yao Cabrera, que en realidad se llama Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, está preso en Córdoba condenado por el delito de trata de personas, también es investigado por lavado de dinero, en un expediente que tramita la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Su caso volvió a quedar en el foco luego de queLuana Fernández, participante de Gran Hermano, Generación dorada (Telefe), hablarade su vínculo con el youtuber uruguayo preso en la cárcel de Bouwer por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y reducción a la servidumbre.

Para defenderse en la causa que se tramita ante el Juzgado en lo Penal Ecómico N°3 el youtuber uruguayo contrató a los abogados Fernando y Juan Pablo Madeo Facente, que tienen en su cartera de clientes, entre otros, a dos acusados de manejar plataformas ilegales de transmisión ilegal de eventos deportivos pagos −como “Al Ángulo TV” y “Fútbol Libre”− y a Braian Paiz, el exmesero de un restaurante de Puerto Madero acusado de haberle vendido cocaína al cantante británico Liam Payne, que murió en octubre de 2024 tras caer del tercer piso de un hotel de Palermo.

Los abogados buscan deslindar a Cabrera de “falsas atribuiciones jurídicas y mediáticas”. Dijo Fernando Madeo Facente a Infobae: “Que Yao haya sido condenado por un delito no implica que sea culpable de todos los delitos del Código Penal”.

“Él no tiene ningún tipo de bien a su nombre ni nada por el estilo y tener una vida costosa no es un delito por sí mismo. El lavado de activos necesariamente implica la existencia de un delito previo, mediante el cual una persona se enriquece y quiere dar apariencia de licitud mediante el lavado de este dinero", explicó el letrado, que agregó que “no está probado en absoluto” ese delito precedente ni que “Yao haya querido dar la apariencia de licitud a un dinero deshonesto”.