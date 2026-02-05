LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 5 de febrero

La moneda europea se ofrece este jueves 5 de febrero a un precio de $1650 para la compra y $1750 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 5 de febrero
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 5 de febrero

El euro opera hoy, 5 de febrero, a $1650 para la compra y $1750 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1670 para la compra y $1770 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del jueves 5 de febrero

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1415 para la compra y $1465 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1411,35 para la compra y $1455 para la venta, que lo posiciona -0,26 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Un informe ilustra cómo se redujo el dominio de ChatGPT en el mercado de la IA
    1

    ¿Se termina el reinado de ChatGPT? Cómo se redujo su dominio del mundo de la IA en el último año

  2. La cercana relación entre Soon-Yi Previn, esposa de Woody Allen, y Jeffrey Epstein
    2

    Los mensajes que revelan la cercana relación entre Soon-Yi Previn, esposa de Woody Allen, y Jeffrey Epstein: “El MeToo llegó demasiado lejos”

  3. Paolo Rocca sienta su postura sobre la licitación para el gasoducto de Vaca Muerta
    3

    Paolo Rocca sienta su postura sobre la licitación para el gasoducto de Vaca Muerta

  4. Así está la tabla de precios de la construcción
    4

    Así está la tabla de precios de la construcción en febrero 2026