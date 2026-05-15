El riesgo país sube y roza los 540 puntos básicos

Este viernes el riesgo país sube y roza los 540 puntos. Esto se da luego de haber empezado la semana por debajo de las 500 unidades por primera vez desde enero.

En la última rueda de la semana, el índice elaborado por JP Morgan escala 11 unidades y se ubica en 536 puntos básicos (2,1%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

Al principio de la semana, el riesgo país había descendido hasta los 496 puntos básicos, el valor más bajo desde fines de enero. Esto se dio luego de que la semana pasada Fitch Ratings subiera la nota de la deuda soberana argentina. Sin embargo, a lo largo de la semana el índice rebotó, para sumar unos 40 puntos en los últimos días.

Las acciones y los bonos argentinos operan en rojo a pesar de la desaceleración de la inflación en abril Shutterstock

Esto se da como consecuencia de una baja en los bonos soberanos, con caídas encabezadas por el AL35D (-1,1%); y también en los Globales hasta -1,2% (GD46D).

“El riesgo país se redujo hacia la zona de 510 puntos, impulsado principalmente por la mejora en la calificación crediticia. Sin embargo, esa compresión no se trasladó plenamente a las acciones, lo que refleja que el mercado todavía distingue entre una mejora financiera de corto plazo y la necesidad de señales más claras sobre crecimiento y resultados corporativos”, dijo Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital.

La cotización del dólar hoy

La cotización del dólar este viernes 15 de mayo (Fuente: Pexels)

En el mercado de cambios, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1395,43. Esto equivale a una suba de $4,07 respecto a la jornada anterior (0,29%).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se mantiene a $1420. El precio promedio en otros bancos ronda los $1419,12, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

Por su parte, los tipos de cambio financieros tiran al alza hoy. El dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1.428,86, un 0,7% más que el jueves. En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1490,60, una suba de 0,6% frente al cierre previo.

Por su parte, en el mercado informal de la City porteña se puede encontrar el dólar blue a $1415 para la venta, cinco pesos por debajo de su valor de apertura.

Mientras tanto, el Merval tiene una baja de -1,5% y cotiza a 2.706.937,24 unidades. En el panel principal, se destacaron las acciones de Banco Supervielle (-4,5%), BBVA (3,9%) y Edenor (-3,5%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos (ADR) también operan en rojo, en sintonía con el escenario global. Retroceden Banco Supervielle (-5,7%), BBVA (-4,9%) y Edenor (4,3%). En un contexto de caídas, se diferencia Globant con un salto de 12,7% tras la publicación del balance de resultados del primer cuatrimestre de 2026.

Esta semana estuvo marcada por el dato de inflación de abril, que se ubicó en 2,6%, en sintonía con las proyecciones de los analistas. El IPC presentó una desaceleración en la suba de precios, algo que no ocurría desde noviembre del año pasado. “El dato estuvo en línea con lo que marcaban los precios del mercado, con lo cual no esperamos que haya correcciones mayores luego de su publicación. Además, si bien esperamos que la tasa siga desacelerando en los próximos meses, también vemos que las tasas reales continuarán negativas por los próximos meses”, distinguió el equipo Research de Puente.

“Si bien los primeros datos de alta frecuencia para mayo lucen alentadores en términos de una continuidad en la desaceleración de la inflación, el escenario presenta varios factores a monitorear hacia adelante, tanto domésticos como exógenos”, señaló Juan Manuel Franco, Economista Jefe de SBS. Principalmente se pone la mira en la dinámica de los precios internacionales de la energía en medio del conflicto de Medio Oriente.



