Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 9 de febrero
La moneda europea se ofrece este lunes 9 de febrero a un precio de $1630 para la compra y $1730 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 9 de febrero, a $1630 para la compra y $1730 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1670 para la compra y $1770 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del lunes 9 de febrero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1400 para la compra y $1450 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1391,95 para la compra y $1435 para la venta, que lo posiciona -0,58 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
