Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 28 de abril
La moneda europea se ofrece este martes 28 de abril a un precio de $1605 para la compra y $1705 para la venta, según lo informado por el Banco Central
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El euro opera hoy, 28 de abril, a $1605 para la compra y $1705 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 2,56 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1565 para la compra y $1665 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del martes 28 de abril
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1390 para la compra y $1440 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1410 para la compra y $1430 para la venta, que lo posiciona 1,44 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
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