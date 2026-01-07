Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 7 de enero
La moneda europea se ofrece este miércoles 7 de enero a un precio de $1660 para la compra y $1760 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 7 de enero, a $1660 para la compra y $1760 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.
Cotización del DÓLAR del miércoles 7 de enero
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1440 para la compra y $1490 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1500 para la compra y $1520 para la venta, que lo posiciona 4,17 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 2
Salud de Christian Petersen: esto es lo que se sabe del último parte médico, este martes 6 de enero
- 3
“Soy más raro que la m...” y “Tomo vino con Sprite”: las frases más destacadas de la entrevista de Messi en Luzu TV
- 4
Él entró a la casa de otra en la primera cita y ella no tenía idea de quién era: la historia de amor de 43 años de “El Cabezón” y Nancy