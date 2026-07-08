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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 8 de julio

La moneda europea se ofrece este miércoles 8 de julio a un precio de $1650 para la compra y $1750 para la venta, según lo informado por el Banco Central

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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 8 de julio
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 8 de julio

El euro opera hoy, 8 de julio, a $1650 para la compra y $1750 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del miércoles 8 de julio

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1465 para la compra y $1515 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1469,55 para la compra y $1515 para la venta, que lo posiciona 0,31 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

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