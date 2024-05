Juan Carlos De Pablo: “Hoy no hay que tomar decisiones sobre la base de que se viene un nuevo salto devaluatorio”

Escuchar

“Preocupación, obsesión y desesperación”. Así describió Juan Carlos De Pablo a la actitud del Gobierno de Javier Milei por sostener la baja del índice mensual de inflación, y calificó de “entendible” que esa desaceleración sea la prioridad del equipo económico.

“ En el sentido práctico, es lo único que tiene para mostrar. Y no lo puede arriesgar ”, dijo el economista, quien explicó desde esa perspectiva por qué el Gobierno descarta una devaluación, pese a la apreciación del tipo de cambio.

“Hoy el presidente del Banco Central compra dólares, la brecha cambiaria cae y el riesgo país está bajando. ¿Me querés decir qué apuro tengo para los que dicen de recuperar el poder adquisitivo del dólar devaluando, y poner en riesgo la desinflación? Ni mamado. Hoy no hay que tomar decisiones sobre la base de que se viene un nuevo salto devaluatorio ”, dijo De Pablo, en una advertencia a empresarios y consumidores sobre la continuidad del ‘crawling peg’ al 2% mensual.

Si bien explicó que ese esquema también “trae problemas” vinculados al aumento de costos, sostuvo que en la cabeza de Javier Milei y su equipo económico no está contemplado un ajuste del tipo de cambio. “Es fácil imaginar que yo soluciono los problemas de costos que tuvieron las empresas en estos tres meses si pongo el dólar a $1800. Pero eso es soñar”, dijo De Pablo.

Juan Carlos de Pablo: "En el sentido práctico, la baja de la inflación es lo único que el Gobierno tiene para mostrar. Y no lo puede arriesgar”. Fabian Marelli

Al explicar los motivos, planteó: “Primero, porque el Gobierno no lo va a hacer. Y segundo, porque se va a precios. Si no explicás una devaluación dentro de una política económica, se va a precios, y esta gestión tiene una desesperación entendible por la inflación”.

En ese sentido, analizó la dinámica del costo de vida y enfatizó que más allá del número final que se conocerá mañana, en abril el índice de inflación mensual cayó “entre dos y tres puntos” con respecto a marzo.

“Carlos Melconian siempre habla de su padre zapatero, y decía que no es lo mismo vender a $10,10 que a $9,99. Desde el punto de vista del marketing y de la obsesión de los políticos, el número de inflación, pero desde lo económico, no tiene ninguna importancia”, dijo De Pablo, sobre si el dato final del IPC del Indec de abril cae por debajo de las dos cifras. En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación oficial fue del 9,8%, primer dato por debajo del 10% mensual desde octubre pasado.

El presidente Javier Milei en el acto por el Día del Holocausto en el CCK Hernán Zenteno - LA NACION

“Desde lo económico, cuando comparo marzo con abril, el dato cae entre dos y tres puntos porcentuales”, dijo De Pablo, al analizar las estimaciones de las principales consultoras privadas que hacen mediciones mensuales de precios. “ Eso es lo clave. La noticia es que cayó fuertemente la tasa de inflación ”, se entusiasmó el economista, que se define como “amigo personal” de Milei.

“Y más importante todavía, en la primera semana de mayo a FIEL le dio 1,6%. La toma de decisiones se da en un contexto muy incierto. Y este Gobierno no va a hacer un salto devaluatorio porque piensa: ‘Si en junio, la inflación llega a ser de 18%, me sacan a patadas’”.

Luego, se refirió a un dilema similar que enfrenta Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal estadounidense. “Él está lejos de la meta del 2% anual. Con ojos argentinos, parece una huevada, pero nunca hay que mirar el mundo con ojos argentinos. A ellos, la inflación les dio dos meses seguidos 0,4%, que anualizado es 5%. Y Powell dijo: ‘Me voy a tomar un tiempo más para pensar cuándo hay que bajar la tasa de interés. Me llego a apurar, la inflación se va a 0,7% y me echan a patadas’”, ilustró De Pablo, en una videoconferencia organizada por la empresa Planexware.

"Si no explicás una devaluación dentro de una política económica, se va a precios, y esta gestión tiene una desesperación entendible por la inflación”. dijo Juan Carlos De Pablo Freepik

En ese sentido, dijo que “la Argentina es el reino de la exageración” y planteó como “problema” que con el dólar estancado, los precios se duplicaron. “Me preocupa que en el plano de la apertura de la economía, son trajes a medida: bajo el arancel de no sé qué insecticida, el lavarropas o el neumático. La pregunta es: cada vez que se hace una medida específica, ¿por qué a él y no a mí? Y siempre aparecen las preguntas de si alguien conoce a alguien en el Gobierno”, planteó.

Además, planteó que en el equipo económico “hay mucho cacique y no tanto funcionario pedestre” y eso genera cuestiones burocráticas que “traban cosas concretas”. “ Me preocupa cuando detecto un problema que no sé si se está entendiendo bien y quién es el funcionario a cargo . Y no hay nada peor que en cualquier empresa o familia que nadie se sienta a cargo”, apuntó.

“Con el tema del dólar y precios relativos, surge que aumentan los costos en dólares. Y es un tema que involucra al gobierno central, a las provincias, los municipios y los sindicatos. Tenemos una naturaleza multifacética de las cosas. Y no veo a nadie en el gobierno central, que parece ser el interesado en que esto funcione, diciendo qué hay que hacer para que esto funcione”, planteó De Pablo, sobre cuestiones regulatorias o impositivas.

Planexware tiene 2000 clientes que intercambian más de 8 millones de documentos mensuales con una red formada por 15.000 empresas.

LA NACION