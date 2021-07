La teoría de Claudio Zuchovicki: la Argentina financia el déficit de Estados Unidos

El economista Claudio Zuchovicki estuvo en Mesa Chica, programa que se emite por LN+, y allí conversó acerca del dólar. “Es un precio más de la economía, pero refleja un claro estado de ánimo. No tiene que ver con el presente, sino que es una expectativa de la gente sobre el futuro. Y tampoco hay una respuesta técnica sobre si es caro o barato”, subrayó. Además, en cuanto a la deuda oficial, remarcó que está aumentando por los altos niveles inflacionarios que golpean al país. Y cuestionó -en línea con esto- las políticas que se desarrollan a nivel nacional: “Más que un plan de acción, lo único que estamos viendo son planes de restricciones”.

Zuchovicki: "El argentino no acepto su propia moneda"

Durante el debate, Zuchovicki reveló una paradoja que se desprende a partir de los datos de la Reserva Federal: “Hay más dólares fuera de Estados Unidos que dentro. Los que financiamos el déficit americano somos todos nosotros, que desconfiamos de nuestra moneda y ahorramos en una foránea”.

Ante eso planteó el “ranking” de los países con más dólares. Según ese organismo, el mayor tenedor de dólares -lógicamente- es Estados Unidos, y después figuran Rusia y China. Lo curioso es que, pese a tener una población considerablemente menor a la de estas naciones, la Argentina es el tercer país con más dólares. “En promedio, un argentino tiene 1600 dólares”. Por eso, -resaltó- se trata de uno de los países más dolarizados, “escondidos, en cajas de seguridad o colchones”. Y añadió, concluyente: “El argentino no acepta su propia moneda”.

Su par Martín Tetaz -también presente en el programa- planteó entonces: “¿Se imaginan qué pasaría si los políticos cobrásemos en bonos del Estado argentino? Ojalá. Es fácil tomar las decisiones cuando la plata es la del otro”. De todos modos, proyectó que el Gobierno no volverá a devaluar tras las elecciones. “Lo primero que hace falta es reconstruir la moneda porque el que se está hundiendo es el peso, pero eso no es posible si la máquina de hacer billetes está al alcance del Presidente. Técnicamente sabemos cómo hacerlo: necesitamos darle un apretón a la política para resolverlo”.

En tanto, el analista político Julio Bárbaro fue más tajante en su análisis de la situación: “La dirigencia política es hoy la vía de mayor enriquecimiento de esta sociedad argentina en decadencia”.

Bárbaro: "El peronismo es un recuerdo que da votos"

“Somos una sociedad impotente de generar un proyecto”, dijo al enfatizar que el problema del dólar se volvió “crónico” con el correr de los años. “Gane quien gane, si no es capaz de construir con el otro, no hay país”. Entonces, opinó que la sociedad enfrenta una “decadencia” que es “brutal”. Y añadió: “La política no le ofrece a la sociedad una esperanza, y el dólar es el espejo de una sociedad incapaz de reformular su destino”.

