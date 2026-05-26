Las acciones argentinas suben hasta 6% en Wall Street y el riesgo país se acerca a los 500 puntos básicos

Tras el feriado del lunes 25 de mayo, este martes las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos suben hasta 6% y el Merval también opera en verde. Por su parte, el riesgo país vuelve a bajar y se encuentra cada vez más cerca de los 500 puntos básicos. Esto se da luego de que el viernes pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya aprobado la segunda revisión del acuerdo y el desembolso de US$1000 millones a la Argentina.

El mercado reacciona a la última revisión del acuerdo del Gobierno con el FMI

En sintonía con los índices de Wall Street, los papeles argentinos que operan en el mercado estadounidense (ADR) se encuentran mayormente en territorio positivo. Lidera Banco Supervielle (6,2%), seguido por Ternium (5,4%), BBVA (5%) e Irsa (4,8%). En tanto, descienden Globant (-2,8%) y Mercado Libre (-1,5%).

La Bolsa de Buenos Aires también opera en verde, puesto que el Merval incrementa 2,2%, hasta las 2.909.107,79 unidades, que equivale a 1956,01 en la cotización del dólar MEP. Se destacan Banco Supervielle (5,9%), BBVA (5,6%) y Telecom (5,2%).

Los bonos operan en verde: los títulos soberanos suben hasta 1,5% (AL41D), mientras que los Globales muestran un aumento de hasta el 1,9% (GD46D).

Como consecuencia directa de la suba en los títulos argentinos en dólares, el riesgo país desciende 11 unidades (-2,1%) y se ubica en 503 puntos básicos, de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

Cabe recordar que el indicador elaborado por JP Morgan a principios de mes se posicionó en los 496 puntos básicos, su valor más bajo desde enero. Sin embargo, al día siguiente rebotó.

Dólar hoy

La cotización del dólar este martes 26 de mayo (Foto: Pexels)

En el mercado de cambios, el dólar oficial mayorista cotiza a $1405,53, lo que equivale a una suba diaria de $5,35 (0,38%). De esa forma, mantiene la tendencia alcista del viernes pasado, cuando se ubicó en los $1400. Se trata de su valor más alto del mes, aunque se encuentra casi un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1751,66.

Por su parte, la divisa minorista figura sin cambios en el Banco Nación, puesto que se vende a $1425. El precio promedio en otros bancos ronda los $1419,73, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

En tanto, los dólares financieros se mantienen estables este martes. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales sin cambios a $1432,38. El contado con liquidación (CCL) sube $1,51 (0,1%) y cotiza a $1488,99.

En las cuevas que operan en el microcentro porteño, el dólar blue sube $10 y se negocia a $1435 para la venta.

“Más allá de las oscilaciones de la divisa, el foco principal sigue puesto en el fuerte ingreso de divisas a la autoridad monetaria. El Banco Central sumó US$139 millones el viernes, encadenando 93 ruedas consecutivas de compras. Con un saldo mensual de US$1835 millones, la entidad ya acumula US$8990 millones desde enero y quedó a un paso de cumplir el objetivo anual de US$10.000 millones”, observó Ignacio Morales, chief Investments Officer de Wise Capital.