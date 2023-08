escuchar

A tan solo cuatro días de las elecciones primarias, el escenario político y económico atraviesa jornadas de una tensa expectativa. Con la vista puesta en quién podría llegar a ser el próximo presidente que asuma el mando de la Casa Rosada este 10 de diciembre, la incertidumbre se apoderó del mercado cambiario e impulsó a los dólares libres a cotizar en torno a la barrera de los $600.

“Se preveía que con la proximidad de las PASO la tendencia a buscar cobertura en los dólares se acrecentaría. A esta tendencia propia de nuestro país ante un escenario de incertidumbre, se suma la expectativa de una devaluación (entendemos que se producirá en enero) y una dato de inflación para julio que se presupone en aumento respecto de junio y aún más alto para los meses venideros”, dijo Walter Morales, de Wise Capital. Sin embargo, agregó: “Todo lo que suba de ahora en más, es overshooting (sobre expectativas)”.

Para la sociedad de bolsa Portfolio Personal de Inversiones (PPI), las primeras ruedas de la semana dieron por confirmado que la presión dolarizadora “no mermará” hasta conocerse el resultado de las PASO de este domingo. Ayer, el dólar blue cerró en los $598, una suba de $2 frente al cierre anterior y de $106 en un mes (+21,5%). Una cifra similar alcanzó el contado con liquidación (CCL) con cedears, que terminó la rueda en los $597, aunque en las primeras negociaciones del día llegó a atravesar por primera vez los $600. En la primera semana del mes, saltó 8,2%.

El dólar blue se encuentra cerca de alcanzar la barrera de los $600 Shutterstock

“Por más que el CCL esté marcando récords nominales día tras día, todavía se encuentra lejos de sus picos reales de la administración de Alberto Fernández. Para tener de referencia, el máximo alcanzado durante la crisis cambiaria de octubre 2020 equivale a $807 de hoy, el pico de enero 2022 cuando se creía que la Argentina no acordaba con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de $669, y el récord de julio 2022 tras la renuncia de Martín Guzmán y en plena crisis de deuda en pesos es de $729″, contrastaron.

No obstante, pese a la tensión creciente, los resultados que se definirán en las urnas podrían descomprimir las tensiones que se observan en el mercado cambiario. O todo lo contrario. En uno u otro caso, para el analista financiero Christian Buteler, los movimientos no serán tan abruptos como los que se vivieron en las primarias de 2019. En ese entonces, tras la derrota de Juntos por el Cambio por 15 puntos, el dólar se disparó 23% en un día. A modo de contraste: un movimiento similar llevaría al blue arriba de los $735 en una sola rueda.

“No creo que sea como en 2019, porque cuatro años atrás se vendió una idea de que podía ganar el oficialismo [Juntos por el Cambio]. El mercado compró eso, apostó por eso y, con las PASO, quedó muy claro que eso no iba a pasar. Hoy ese escenario no está, es más bien dividido y el mercado no está jugando tan hacia un lado o para el otro. Las urnas podrían marcar una tendencia al alza o a la baja, pero la reacción no debería ser tan violenta. Salvo que gane Juan Grabois”, completó Buteler.

Dólar: escenarios posibles

A días de las elecciones, el escenario al que se le otorga mayor probabilidad de ocurrencia es un triunfo de Juntos por el Cambio, sea con Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, por tres o cuatro puntos. Tampoco se descarta del todo que Sergio Massa se posicione primero, aunque por poca diferencia. En caso de que el Ministro de Economía “arrase” con los comicios, sí podría significar un golpe que “el mercado no esperaba”.

Elecciones 2023. Votación en Santa Fe Marcelo Manera

“El mercado se fija en los resultados que obtenga cada uno de los precandidatos a presidente. Sobre todo porque son muy diferentes, incluso dentro de la misma coalición opositora. Te diría casi con certeza que la incertidumbre es total en esos términos. Por lo menos lo que está puesto en precios es un Massa obteniendo 25 o 30 puntos, un rango dentro del optimista. Pero cualquier movimiento a partir de allí, te puede generar movimientos en los tipos de cambio”, sumó el analista financiero Salvador Vitelli.

En caso de que Juntos por el Cambio triunfe, según un informe de Romano Group, se podría materializar “un rally muy importante” de los activos argentinos hasta las primarias de octubre. Ante la debilidad de Unión por la Patria, el Gobierno se vería presionado a devaluar el dólar oficial y los tipos de cambio financieros caerían, intentando cerrar la brecha.

En cambio, si el oficialismo se impone con más del 35% de los votos (10% de probabilidad de ocurrencia), los dólares libres se verían presionados hacia el alza y habría una corrección a la baja de las acciones y bonos argentinos.

“Los resultados serán determinantes de cara a qué podría suceder en los próximos meses. No es lo mismo una oposición con una fuerte voluntad popular, que pueda llegar a negociar alguna transición con el oficialismo, que un oficialismo más fortalecido que le permita seguir en el camino en donde estamos. Sin dudas, la tensión cambiaria va a estar en estos días. Se manifiesta la incertidumbre, los inversores intentan cubrirse y los dólares ofrecen ese resguardo de tranquilidad que no muchos activos lo saben dar, sobre todo cuando son en pesos”, cerró Vitelli.