Legal y sin límites: cómo comprar el dólar más barato del mercado, que cotiza por debajo de $500

En tiempos de cepo cambiario, el dólar blue se volvió referencia para los argentinos. A pesar de que su operatoria se lleva adelante en el mercado informal, se trata del refugio histórico que encontraron los ahorristas para esquivar las restricciones cambiarias y hacerse de la moneda dura. Sin embargo, el mercado de capitales ofrece una alternativa legal y sin el límite de US$200 mensuales que rige para el ‘dólar ahorro’: el dólar MEP.

También conocido como dólar Bolsa, este tipo de cambio se popularizó entre ahorristas minoristas, facilitado en su operatoria por la expansión en plataformas digitales de los servicios de sociedades de bolsa, bancos y fintech. Consiste en la compra de un bono en pesos, para su posterior venta en su versión en dólares, por lo que hay tantas cotizaciones como activos hay en el mercado.

Por ejemplo, al cierre de ayer, si se compra el bono en pesos GD30 ($18.590) y se revende el mismo título por su valor en dólares (GD30D, a US$37,5), esa división entre cotizaciones da como un tipo de cambio de $495,73. En cambio, si se hace con el bono AL30, otro de los activos más utilizados por los argentinos para esta operatoria, el valor final es de $496,91. Si bien este martes mostraron precios por encima de los $500, con el llegar de las intervenciones del Banco Central, las subas se moderaron.

Actualmente, se trata de uno de los valores más bajos que se pueden encontrar en el mercado cambiario. Frente al blue, que actualmente cotiza en los $538, hay una diferencia de $42 (8,4%). Mientras que el dólar ahorro cotiza en los $496,13 en la ventanilla del Banco Nación, luego de que el Gobierno aumentara en diez puntos la alícuota a cuenta de Ganancias: pasó de tributar un 35% a un 45%. Si bien este valor empata al MEP, el tipo de cambio “solidario” cuenta con más restricciones y un límite mensual de US$200.

Por qué el MEP está “contenido”

En el último tiempo, el Gobierno tomó nota de que los argentinos estaban volcando sus ahorros hacia el dólar MEP. Por esa razón, desde finales de abril el Banco Central interviene activamente en el mercado de bonos para ponerle techo a estas cotizaciones en el segmento de los títulos AL30 y GD30, los activos más utilizados. El objetivo: evitar que se genere una nueva corrida cambiaria antes de las elecciones.

Para hacer bajar el precio de las cotizaciones financieras, el Gobierno tiene dos alternativas. Por un lado, puede vender títulos públicos en pesos, para hacer caer su cotización, un mecanismo que se empleó sobre todo durante el primer trimestre del año. Otro camino es la compra de bonos en su denominación en dólares, con el fin de que el precio del título suba y el cociente resultante del dólar MEP caiga. Por este segundo camino, más efectivo para intervenir sobre el precio, se inclinó el Ministerio de Economía en los últimos tres meses, aun en un contexto donde el BCRA cuenta con reservas netas negativas.

La maniobra, sin embargo, hasta el momento ha dado resultado. A pesar de que durante las primeras negociaciones del día suele mostrarse por encima de los $500, en la última hora de operaciones aparecen las órdenes que emite el Banco Central para detener la escalada. Eso explica por qué quedó tan desfasado frente a otros tipos de cambio paralelos, y le valió ser llamado por algunos analistas como el “dólar subsidiado”.

“El dólar MEP no ha aumentado en los mismos niveles que el resto de los dólares a los que se pueden acceder como moneda de ahorro. En lo que llevamos del mes de julio, el dólar contado con liqui ha experimentado un incremento de aproximadamente 4,6%, mientras que el dólar MEP solo ha aumentado alrededor de 2,7%”, señalaron desde IOL invertironline. En el caso del blue, la escalada porcentual es del 11% en el mes.

¿La contracara? La falta de reservas del Banco Central. Para intentar que el dólar MEP siga los pasos del blue, en las últimas dos semanas los organismos públicos habrían destinado unos US$94,8 millones a la compra “contra D” de los bonos GD30D y AL30D, de acuerdo con cálculos de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Dólar MEP: las restricciones

Aunque un par de años atrás los tipos de cambio financieros no tenían muchas restricciones, a medida que el MEP fue cobrando popularidad, el Gobierno decidió reforzar el cepo para limitar también esta operatoria. Para poder operar MEP, es requisito que el ahorrista no haya comprado dólar solidario en el banco en los últimos 90 días; no haber accedido al subsidio tarifario para gas, energía eléctrica o haber obtenido de forma automática el subsidio de agua potable.

Pero esa no es la única limitación. A lo mencionado anteriormente se suma no ser beneficiario de refinanciamiento de cuotas de tarjeta de crédito o del congelamiento del valor de la cuota de créditos hipotecarios; tampoco ser tomador de un crédito a tasa cero, beneficiario de la financiación crédito tasa 24% para sujetos no informados en la Central de Deudores del “Sistema Financiero” o crédito a tasa subsidiada para empresas.

Además, hay algunos requisitos técnicos. En primer lugar, es necesario contar con una cuenta bancaria en dólares, ya sea titular o cotitular, y una cuenta comitente (es la cuenta donde se depositan activos financieros, como bonos u otros activos).

Por otra parte, debido a la Comunicación A 7340 del BCRA, la operación demora 24 horas en realizarse y el precio puede fluctuar en ese tiempo. Por último, por disposición oficial, a partir de una segunda transferencia hacia una misma cuenta bancaria en dólares recibida durante el mes calendario, los bancos pueden diferir la acreditación o rechazar la misma.

“La inflación y la creciente presión por las elecciones, que están cada vez más cerca, nos deja prever que la divisa estadounidense seguirá en alza. En ese sentido, podría ser buen momento para adquirir dólar MEP, antes de que ajuste la brecha con los demás tipos de cambio”, agregaron desde IOL.

En los últimos tres años, desde las sociedades de bolsa fueron simplificando la operatoria para que la compra-venta de bonos no sea un obstáculo para los inversores minoristas. Por eso, en la actualidad se puede comprar dólar MEP a través de las aplicaciones de los Agentes de Compensación y Liquidación (ALYC), billeteras virtuales, el homebanking e incluso por WhatsApp.

Paso a paso para comprar y vender MEP a través de home banking:

Ingresar de forma online a la cuenta bancaria y depositar fondos en pesos. Hay que tener en cuenta que es necesario poseer un CBU habilitado en dólares para transferir el resultado de la operación allí.

para transferir el resultado de la operación allí. Entre las opciones del homebanking , buscar la de “ Inversiones ” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que refiere a la adquisición de títulos y valores.

, buscar la de “ ” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que refiere a la adquisición de títulos y valores. Comprar los bonos en pesos (los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado), elegir el plazo de liquidación (por lo general, un día) y, cuando pide optar por una moneda, seleccionar “pesos” .

(los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado), elegir el plazo de liquidación (por lo general, un día) y, cuando pide optar por una moneda, seleccionar “pesos” Esperar un día hábil, que es el período conocido como parking .

que es el período conocido como . Al día siguiente, ingresar nuevamente a “Inversiones”, seleccionar “Títulos y valores” (donde aparecerán los bonos adquiridos con anterioridad) y clickear en la opción para orden de venta.

en la opción para orden de venta. Al elegir el bono para vender es importante que, en el plazo de liquidación, se seleccione “Inmediato” y, en moneda, que se opte por dólares.

Paso a paso para comprar dólar MEP a través de un bróker

Abrir una cuenta en un bróker local : para conseguir el dólar bolsa es necesario abrir una cuenta de inversiones en una sociedad de bolsa o bróker local. Para operar, se deberá abrir una cuenta en alguna de las empresas intermediarias, que es gratuita y a distancia. Para ello, hay que completar unos simples formularios y verificar la identidad.

: para conseguir el es necesario abrir una cuenta de inversiones en una o local. Para operar, se deberá abrir una cuenta en alguna de las empresas intermediarias, que es gratuita y a distancia. Para ello, hay que completar unos simples formularios y verificar la identidad. Depositar fondos : una vez abierta la cuenta de inversiones, es necesario depositar el monto de dinero que la persona quiere cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular. Antes de operar, debe tener habilitado el CBU de la cuenta bancaria en dólares para depositar el dinero allí.

: una vez abierta la cuenta de inversiones, es necesario depositar el monto de dinero que la persona quiere cambiar desde una del mismo titular. Antes de operar, debe tener habilitado el CBU de la para depositar el dinero allí. Comprar el bono en contado inmediato (CI) : para adquirir el dólar MEP hay que comprar un activo que se negocie en pesos y en la divisa estadounidense con liquidación contado inmediato .

: para adquirir el hay que comprar un activo que se negocie en pesos y en la divisa estadounidense con . Esperar un día hábil con el activo en cartera : el interesado deberá hacer un día hábil de parking , que consiste en un tiempo de espera establecido por la Comisión Nacional de Valores ( CNV ) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta.

: el interesado deberá hacer un día hábil de , que consiste en un tiempo de espera establecido por la ( ) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta. Vender los bonos en dólares: una vez pasado el período de parking, la persona puede vender los activos. Para ello, debe seleccionar la opción “Contado Inmediato” con la etiqueta AL30D/GD30D o el título elegido. Allí deberá determinar el número de bonos que se quieren vender y elegir el precio de mercado. Cuando se haya realizado la operación, los dólares líquidos estarán disponibles en la plataforma del bróker listos para ser transferidos a la cuenta bancaria.

