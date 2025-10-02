Los bonos y acciones abrieron el día al alza, pero una aclaración de Bessent cambió el humor del mercado

Esta mañana llegó un nuevo mensaje de apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Justo cuando el mercado volvía a entrar en tensión, luego de que el aluvión de divisas que provocó la baja temporal de retenciones llegara a su fin, el funcionario norteamericano reforzó la idea de que está negociando con el equipo argentino las “opciones para brindar apoyo financiero”. El anuncio empujó a los bonos y acciones al alza en las primeras negociaciones del día.

Los títulos soberanos de deuda mostraron un avance del 2,7% cerca de las 9 de la mañana, ante la expectativa de que el país podría llegar a un acuerdo definitivo con Estados Unidos. Sin embargo, minutos más tarde se difundió una entrevista de Bessent en la que aclaró: “No pondremos dinero en la Argentina”, y dijo que será una línea de swap por US$20.000 millones. Esto cambió el humor de los inversores y cerca de las 11 de la mañana los bonos ya estaban mayormente en terreno negativo. El riesgo país está en 1264 puntos básicos (34 unidades más que ayer).

“En los próximos días espero con interés que el equipo del ministro Caputo [Luis, ministro de Economía] venga a D.C. para avanzar de manera significativa en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero. Además, durante el curso de las discusiones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas del G7, enfatizamos la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei para el pueblo de la Argentina, para la región y para el G7″, posteó en redes sociales Bessent.

Yesterday, I had a very positive call with Minister @LuisCaputoAR of Argentina.



After intensive work since @POTUS Trump’s meeting with President @JMilei in New York, in the coming days I look forward to Minister Caputo‘s team coming to D.C. to meaningfully advance our… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 2, 2025

En tanto, gran parte de las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) pasaron del verde al rojo. La mayor suba de la rueda se observa en el papel de Globant (+8,33%), que anunció un plan de recompra de acciones. El Merval cae un 0,4%.

El dólar oficial minorista abrió estable a $1450, luego de que ayer anotara una suba de $50. El mayorista se ubica a $1425, es decir, $1,2 por encima del cierre anterior.

El contado con liqui (CCL) cotiza a $1575,57, $2,49 más que ayer (+0,2%), el MEP a $1525,25, $2,25 más (+0,1%) y el blue a $1460 sin cambios.