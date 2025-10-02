El gobierno de EE.UU. redobla el apoyo a Milei en medio de las nuevas turbulencias en el mercado

WASHINGTON.- En medio de las últimos turbulencias financieras, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el equipo económico argentino, comandado por el ministro Luis “Toto” Caputo, viajará a Washington para avanzar en las negociaciones por el apoyo financiero prometido por la administración de Donald Trump para el Gobierno.

En un nuevo respaldo a la gestión de Javier Milei en medio de las turbulencias financieras, el funcionario republicano aseguró que mantuvo con Caputo un diálogo “muy positivo”, que sigue “de cerca” el caso argentino y que transmitió a sus colegas del G7 la importancia de respaldar la estrategia del Presidente libertario.

Yesterday, I had a very positive call with Minister @LuisCaputoAR of Argentina.



After intensive work since @POTUS Trump’s meeting with President @JMilei in New York, in the coming days I look forward to Minister Caputo‘s team coming to D.C. to meaningfully advance our… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 2, 2025

“Ayer [por el miércoles] tuve una muy positiva conversación por teléfono con el ministro Luis Caputo, de la Argentina”, introdujo Bessent en un posteo en su cuenta de X.

“Después de un trabajo intenso desde la reunión de Trump con Milei en Nueva York, en los días que vienen espero que el equipo del ministro Caputo venga a Washington para avanzar significativamente con nuestras discusiones en persona acerca de las opciones para darles el apoyo financiero”, sostuvo.

Minutos después, el ministro de Economía argentino escribió en X con un reposteo del mensaje deBessent. “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”, señaló.

Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro @SecScottBessent . https://t.co/WejvDJjvQ1 — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 2, 2025

Asimismo, Bessent contó que habló con sus colegas del G7 y que “enfatizó en la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei para las personas en la Argentina, la región y el propio G7″. El grupo reúne de potencias lo integran, además de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido .

“El Tesoro de Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario; continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, destacó Bessent.

Scott Bessent y Javier Milei, en una gala en Nueva York. KENA BETANCUR - AFP

El nuevo respaldo desde Estados Unidos llega en un momento complicado para la administración de Milei debido a que el miércoles otra vez volvió a subir el precio del dólar, que llegó a $1450, o sea, $50 más desde el arranque de la jornada; también escaló el riesgo país, que alcanzó los 1230 puntos básicos. Además cayó la bolsa y se desplomaron las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

El nuevo anuncio de Bessent sobre la Argentina llega solo dos días después de que la Cancillería anunciara que Milei será recibido en una visita oficial por Trump en la Casa Blanca el próximo martes 14 de octubre, otro espaldarazo para el líder libertario en un momento crítico de su gestión.

La nueva visita del Presidente a Estados Unidos -12 días antes de las cruciales elecciones legislativas del 26 de octubre- se concretará después del apoyo explícito que la gestión del líder republicano le brindó a la Argentina en medio de las fuertes turbulencias económicas y políticas, con la posibilidad latente de un salvataje financiero del Departamento del Tesoro, con un swap de US$20.000 millones, entre otros instrumentos.

Según una alta fuente del Gobierno, se espera que en ese encuentro bilateral entre Milei y Trump ambos líderes, que sostendrán una agenda “muy amplia”, dialoguen sobre las gestiones del Gobierno con el Tesoro norteamericano, que deberían tener avances en los próximos días antes del encuentro en la Casa Blanca.