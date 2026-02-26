Mercados: el dólar rebota $10 y el riesgo país supera los 550 puntos básicos

Después de varias semanas de bajas, tanto el dólar oficial como los financieros rebotan por segunda rueda consecutiva. El cambio de tendencia se da luego de que las cotizaciones tocaran valores nominales que no se veían desde octubre del año pasado, a lo que se le suma la baja de tasas de interés y el habitual cierre de posiciones de fin de mes.

Ante ese escenario, el dólar oficial minorista sube $10 y aparece en las pizarras del Banco Nación a $1425 para la venta (+0,7%). El valor varía de un banco a otro, lo que explica que el precio promedio del mercado se ubique en $1431,58, según el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

La tendencia es similar en el segmento mayorista, cotización que se ubica en $1405,85. Se trata de una suba de $8,60 frente al cierre anterior (+0,62%), luego de que este lunes cerrara en $1371, valores que no se veían hace cuatro meses. A modo de comparación, el techo de la banda de flotación se ubica en $1605,40, lo que implica una distancia de 14,2%.

Los tipos de cambio financieros también cotizan con tendencia alcista. El dólar MEP avanza $6,49 y se muestra en las pantallas del mercado de capitales a $1432,35 (+0,5%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1475,89, unos $10,13 más que el cierre anterior (+0,7%).

El dólar rebota, tras la caída de las tasas de interés Freepik

“Este movimiento cambiario se produce en un contexto de fuerte compresión en el costo del dinero, donde las tasas de interés a un día sufrieron un desplome por segunda rueda consecutiva. Es una reacción directa a la decisión del Ministerio de Economía de no licitar instrumentos a tasa fija, lo que el mercado interpretó como una señal de mayor liquidez de pesos en el corto plazo”, dijo Ignacio Morales, chief investment officer de Wise Capital.

Ante un clima de aversión al riesgo a nivel global, los bonos soberanos en dólares operan mayoritariamente en terreno negativo. Los títulos Bonares muestran caídas del 0,36% (AL35D) y bajan hasta 0,99% en el caso de los Globales (GD46D).

Como consecuencia, el riesgo país que elabora el JP Morgan sube siete unidades y se ubica en 552 puntos básicos, de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. El BCRA marca una racha de compra de reservas que viene ininterrumpida y suma US$2641 millones en lo que va del año, una dinámica que le había permitido al índice comprimir hasta los 484 puntos a finales de enero. Sin embargo, ante un clima internacional más volátil, desde entonces tendió al alza.

Sigue el rojo entre las acciones argentinas Richard Drew - AP

La Bolsa porteña, por su parte, avanza 0,6% y cotiza en 2.817.681 unidades (US$1900 al ajustar por el dólar CCL). El panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, es liderado por Banco Macro (+2,8%), Ternium (+1,5%) y Grupo Financiero Galicia Sur (+1,2%).

En cambio, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) se tiñen de rojo y se contagian del la tendencia bajista que presentan los principales los índices accionarios estadounidenses. Los papeles de Telecom Argentina y Ternium retroceden 2,1%, seguidos por Transportadora de Gas del Sur (-2%) y Edenor (-1,9%).