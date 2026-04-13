Bonos y acciones suben y el riesgo país cae a 532 puntos

A pesar de un contexto global cauteloso, marcado por el fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana entre Estados Unidos e Irán, los activos argentinos tuvieron este lunes una reacción positiva.

Los bonos soberanos en dólares registran mejoras promedio de cerca del 1%, mientras que el riesgo país se ubica en 532 puntos básicos, con una compresión de 21 unidades respecto del viernes.

En el mercado accionario, el S&P Merval avanza un 0,6%. En Wall Street, los ADRs de compañías argentinas operan mayormente en terreno positivo, con alzas de hasta el 6,79%, lideradas por Globant.

“A pesar del tono expectante en el frente externo, mientras se monitorean los acontecimientos en el estrecho de Ormuz, los activos domésticos hoy responden de manera más favorable”, señaló el analista Gustavo Ber. Según explicó, el repunte del petróleo podría estar incentivando un mayor apetito por activos locales, dado el perfil exportador del país, lo que permite un mejor desempeño relativo frente a otros mercados emergentes.

En la misma línea, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, destacó que la Argentina abre la jornada a contramano del contexto internacional. “Mientras caen los bonos del Tesoro de Estados Unidos, así como los activos de Brasil y otros emergentes, los ADRs argentinos muestran firmeza y los bonos soberanos en dólares avanzan”, indicó.

Reschini agregó que este comportamiento podría estar vinculado a una aceleración en las compras del Banco Central. No obstante, advirtió sobre la necesidad de mantener cautela ante la publicación del dato de inflación prevista para mañana y la persistencia de la tensión en Medio Oriente.

En el mercado cambiario, el dólar minorista se vendió en el Banco Nación a $1385, $10 por debajo del cierre del viernes, mientras que el mayorista cotizó a $1356, con una baja de $15 respecto de la última jornada. Por su parte, los dólares financieros acompañan la tendencia, aunque con descensos más moderados: el MEP se ubica en $1403 (-$9) y el contado con liquidación (CCL) en $1471 (-$2). En contraste, el dólar blue sube $10 y se ofrece a $1400.