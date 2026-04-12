Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 12 de abril

Este domingo 12 de abril no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizó a $1345 para la compra y $1395 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1370 para la compra y $1390 para la venta.

La cotización del dólar oficial y el blue Shutterstock

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

Dólar MEP: $1412,50

Dólar CCL: $1473,47

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

del banco y asegurarse de tener los para hacer la operatoria. Entre las opciones del menú del home banking , buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares .

, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la . Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día .

en pesos. Allí se detallará . Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

Cómo comprar dólares por home banking Shutterstock

¿Cuándo se dará a conocer el dato de inflación de marzo?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo este martes 14 de abril. Las proyecciones privadas anticipan que la inflación del tercer mes del año se ubicaría alrededor del 3%, valores similares a la de enero y la de febrero (2,9%).

La Inflación de marzo se ubica por encima del 3%, según las estimaciones privadas

Esta suba en los precios sería impulsada por el ajuste estacional de rubros como la educación, el impacto de las tarifas y la suba en los combustibles, derivada del encarecimiento del petróleo por la guerra en Medio Oriente.