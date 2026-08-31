Mercados en rojo: el riesgo país subió 19% en agosto y el dólar mayorista superó la barrera de los $1500

Agosto termina con las principales variables financieras en rojo. Luego de que en julio el riesgo país tocara valores mínimos de la gestión de Javier Milei, este mes el indicador tendió al alza y volvió a superar la barrera de los 500 puntos básicos. El mercado cambiario también registró un quiebre de tendencia, después de que la semana pasada el Gobierno permitiera que el dólar oficial mayorista se deslice por encima de los $1500.

En la última rueda hábil del mes, el riesgo país se mantiene estable en los 512 puntos básicos, de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Sin embargo, el indicador se vio presionado este mes por ruidos internos y un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que llevó al índice a acumular un alza de 82 puntos en agosto, equivalente a un 19,1%. Fue el salto más marcado desde las elecciones legislativas del año pasado.

Esta suba se debió a la caída que presentaron los bonos soberanos en dólares, que este lunes profundizan la tendencia y muestran bajas de hasta un 0,7% entre los Globales (GD35D). Al ver todo el recorrido del mes, los Bonares fueron los más afectados, con retrocesos de hasta un 6,5% (AL41D).

“Pensando en los factores de riesgo, sigue destacándose a nivel internacional la incertidumbre en torno a la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro americano, en especial largos, así como el vaivén en precios de commodities derivados del ida y vuelta a nivel geopolítico. Dentro de los domésticos, la dinámica de compras del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario, así como el nivel y volatilidad de tasas en pesos predominan. En tanto, variables vinculadas a la economía real, con incidencia sobre el humor social, irán ganando terreno con el correr de los meses”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Con foco en el mercado accionario, hoy la Bolsa porteña intenta contrarrestar la tendencia bajista del mes y trepa un 1,8%, hasta alcanzar las 3.032.273 unidades. Este último valor es equivalente a US$1895 al ajustar por el dólar contado con liquidación (CCL), aunque en el mes sigue con una caída del 9,3% en moneda dura.

A contramano de los principales índices de Wall Street, hoy las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York operan en terreno positivo, sobre todo los papeles de BBVA (+4,2%), Tenaris (+3,5%) y Grupo Financiero Galicia (+3,2%). Pero el balance del mes fue negativo, sobre todo para las compañías del sector bancario: BBVA retrocedió 19,5%, seguida por Banco Macro (-14,7%) y Loma Negra (-14,2%).

“El Merval llega a la última rueda de agosto todavía golpeado. Dentro del mismo, el sector bancario fue uno de los más castigados, con caídas importantes superiores a 20% durante el mes, por lo que su comportamiento seguirá siendo una referencia para el índice. Afuera, el tono de Wall Street y la evolución de las tasas también serán claves para ver el apetito por el riesgo de cara al comienzo de septiembre. Eso, sin dejar de lado la evolución que puede tener el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo”, analizaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Dólar arriba de $1500

El dólar mayorista rompió la semana pasada la barrera de los $1500, una barrera “invisible” que le había puesto el Gobierno. Este lunes, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1510, unos $2,17 menos que el cierre del viernes (-0,14%). Al tener su precio contenido durante gran parte del mes, esta cotización cierra agosto con un avance acumulado del $22,34 (+1,5%), el mayor movimiento desde junio (+5,2%).

El dólar mayorista superó la semana pasada la barrera de los $1500 [e]MARTIN ZABALA - XinHua

“Durante las últimas semanas, el Gobierno concentró sus esfuerzos en mantener al tipo de cambio por debajo de los $1500. En las últimas ruedas, en cambio, adoptó una postura más flexible y permitió que el dólar mayorista se moviera con mayor libertad, hasta alcanzar un pico de $1535, en una semana marcada además por la presión del fixing del D31G6. El movimiento sugiere una recalibración en el balance de prioridades: frente a las tensiones que comenzaban a acumularse en el mercado de tasas, el objetivo pasó de sostener un nivel puntual del dólar a descomprimir las condiciones monetarias”, remarcaron desde la sociedad de bolsa GMA Capital.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se vende a $1530, unos $5 por debajo del cierre del viernes (-0,3%). En este caso, en el mes acumuló una suba de $20 (+1,3%). Al ver el precio promedio del mercado, el tipo de cambio oficial cotiza a $1534,32, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central.

El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1536,89, unos $0,60 menos que el viernes (-0,1%). El contado con liquidación (CCL) retrocede $11,83 y cotiza en $1596,32 (-0,7%). En el mes, acumularon una suba de $19,22 (+1,3%) y $20,28 (+1,4%), respectivamente.