Pagos en dólares: se registraron pocas transacciones y se concentran en un solo rubro

La competencia de monedas todavía no arranca. A dos meses de que se habilitaran los pagos en dólares con tarjeta de débito, solo algunos comercios decidieron ofrecerle esta opción a sus clientes y aun así las transacciones “son casi cero”, según cuentan desde la industria.

Por eso, con el objetivo de dinamizar la economía, desde el Gobierno adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán medidas para fomentar que los argentinos saquen los dólares de “abajo del colchón”.

El plan que tiene el Ministro de Economía, Luis Caputo, es que la economía se remonetice para que el nivel de crecimiento “se mantenga o suba”. Con un estimado de US$200.000 millones fuera del sistema financiero, el funcionario quiere que esos dólares se movilicen y se usen para comprar autos, inmuebles, electrodomésticos o “lo que sea”.

“No compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque los dólares es lo último que se gasta. Es un tema cultural, eventualmente, el ahorrar en dólares. Pero no es que tenés US$100 y no los voy a usar... podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que mucha gente no lo hace porque les rompen los cocos. Tienen miedo que ARCA los persiga, ‘¿De dónde sacaste los dólares?’. Los encanutan ahí y no le sirve a nadie eso", dijo el titular del Palacio de Hacienda en un streaming.

A finales de febrero se habilitaron los pagos en dólares con la tarjeta de débito, pero hasta el momento hubo pocas operaciones. En un banco privado, dicen que “el movimiento fue cero”, aunque las cuentas de los comercios y los consumidores están activas. En otra entidad, confirman que solo vieron transacciones en turismo “y fueron muy pocas”.

Luis Caputo en La Casa Streaming

“Cuando a fines del año pasado el Gobierno anunció que desde febrero se podría realizar pagos con tarjeta de débito desde una cuenta en dólares, el ecosistema de medios de pago puso toda la infraestructura en funcionamiento trabajando en conjunto con el Banco Central (BCRA) y todos los actores del ecosistema, colaborando y consensuando con todo el sector privado y el gobierno. En estos meses vemos que la operatoria aún es incipiente. Pero a medida que existan nuevas medidas y resoluciones en pos de este tipo de operaciones por parte del Gobierno, esta irá creciendo gradualmente y la infraestructura ya está lista hace tiempo y aceitada”, dijeron otras fuentes del sector financiero, que pidieron mantener su nombre bajo reserva.

Según Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), el nivel de conocimiento general sobre la posibilidad de efectuar pagos en dólares en los comercios minoristas “es mínimo”. El dirigente aclaró que las consultas son menores al 10% de los negocios.

“El nivel de operaciones en dólares es prácticamente inexistente. Se restringen en pocos casos a comercios de electrodomésticos, revestimiento, mejoramiento del hogar. No hay aún información entre comerciantes sobre cómo funcionaría la posibilidad de transaccionar libremente en dólares a nivel comercio minorista, más allá de la posibilidad operativa de realizarlo”, contó.

Hasta el momento, las compañías que decidieron sumar esta opción de pago para sus clientes son aquellas más relacionadas con el ahorro en dólares, como agencias de turismo, concesionarias o páginas que permiten comprar productos del exterior. La más reciente incorporación fue la aerolínea Flybondi, que la semana pasada anunció que se podrá pagar en dólares con la tarjeta de débito para comprar tickets a Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis, aunque esta modalidad estará disponible exclusivamente en las oficinas de venta que tienen en Aeroparque y Ezeiza.

Desde el sector financiero ven pocas operaciones en dólares, y las mismas se concentran en el sector turístico Shutterstock

“Con los incentivos adecuados, vemos que los argentinos están dispuestos a usar sus dólares. En nuestro caso, como agencia de viajes, lo vemos especialmente en la compra de servicios aspiracionales como las vacaciones, que se planifican con bastante anticipación. Aun así, creemos que hay oportunidad para seguir adaptando el sistema financiero: incorporar más medios de pago, dar más difusión y mejorar la aceptación, especialmente en lo que respecta a límites, para nuestro rubro puntual”, dijo Ariel Lucas González, manager de Alianzas en Almundo.

En números que compartió Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar, uno de cada tres clientes compró su viaje internacional para el verano con cuotas (tanto en pesos como en dólares, en partes iguales). “Muchos eligen además realizar los pagos por a través del Debin en dólares y con tarjeta de crédito en pesos”, agregó.

Las medidas que se vienen

El Gobierno maneja herméticamente las medidas que se vienen para fomentar el uso de dólares, pero prometen que “van a sorprender”. Aunque desde las billeteras digitales hace tiempo le pidieron al BCRA la posibilidad de que los usuarios puedan tener un CVU en dólares y pagar mediante el QR para poder sumarse a la competencia de monedas, todavía está en discusión. “No lo veo en el corto plazo”, dijo una fuente que está al tanto del debate.

En cambio, se espera que los anuncios sean más bien fiscales, en los que estaría trabajando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En una revancha tras el blanqueo de capitales del año pasado, que permitió sumar US$20.000 millones en cash a la economía, el ministro de Economía adelantó que “la idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones”.

El Gobierno prepara medidas para fomentar el uso de los dólares Shutterstock

Todavía falta información al respecto, pero desde el sector financiero se muestran cautos con las medidas que se puedan llegar a tomar, sobre todo con respecto al compliance que tienen para prevenir el lavado de dinero y otros ilícitos sobre el origen de los fondos. Temen que esto podría llegar a generar, incluso, roces y problemas de confianza con las casas matrices del exterior.

Pero, de a poco, el sistema empezó a moverse más. Sobre todo desde la salida del cepo cambiario, el pasado lunes 14 de abril. Desde un banco cuentan que el mes pasado vendieron US$28 millones a ahorristas minoristas, a pesar de que hubo solo dos semanas sin restricciones cambiarias. En comparación, en todo el primer cuatrimestre del año habían acumulado ventas por US$1 millones. “Se está incrementando muy fuerte”, cierran.