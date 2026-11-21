El tipo de cambio experimentó esta semana presiones externas e internas que lo llevaron a máximos nominales tras meses de estabilidad cambiaria, un logro que el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó este lunes frente a la suba del riesgo país de los últimos meses.

El repunte de las cotizaciones se aceleró en los últimos días: el dólar oficial minorista cerró este viernes a $1600 en el Banco Nación, con un avance de $30 en cinco días y un acumulado de $40 en el mes (+2,5%). Por su parte, el mayorista se ubicó en $1580, lo que implicó una suba de $36,50 desde el lunes y de $46 en lo que va de noviembre (+3%).

Los dólares financieros concentraron las mayores alzas en el anteúltimo mes del año: el MEP aumentó $127,43 hasta los $1701,05 (+8,1%), mientras que el contado con liquidación (CCL) escaló $145,10 hasta los $1799,14 (+8,8%).

Este escenario difiere de la calma cambiaria vigente desde junio, mes en que el tipo de cambio oficial subió alrededor del 5%. Desde entonces, su avance mensual fue en torno al 1%. En lo que va del año, el mayorista subió 8,4% y el minorista, 7,8%, muy por debajo de inflación acumulada hasta octubre (+26,3%).

Presión externa y cambio en el esquema

Un informe de Grupo IEB sostuvo que el entorno internacional se volvió “muy hostil”, donde el dólar se apreció fuertemente y llevó a una “fuerte presión sobre las monedas de la región”, incluido el peso. A su vez, “el plano local exacerba aún más el clima negativo”, principalmente por el peso que va ganando la política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El dólar se fortaleció esta semana Grupo IEB

En esa línea, Fernando Baer, economista de Quantum, explicó que el fortalecimiento global del dólar —con un alza superior al 14% en términos reales en el año— se produjo en medio de dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial (IA) y de la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) suba las tasas de referencia en diciembre. En el plano local, la depreciación del real — cerca del 19% frente al dólar tras la reelección de Lula— y el ajuste del riesgo país argentino potenciaron la dolarización de carteras. Aunque estos factores pesan en los mercados desde hace semanas, el analista evaluó que se intensificaron en estos días y que su efecto se amplificó para los activos locales porque son percibidos como más riesgosos.

Grupo IEB señaló que este panorama llevó a que se abandone el “corredor cambiario” que sostuvo el Gobierno. Desde julio, el dólar avanzaba 1% mensual y el Banco Central (BCRA) aceleraba las compras cuando la cotización se acercaba al piso, mientras que se corría cuando subía a fin de mes. Esta semana no retrocedió, sino que “se mantuvo por encima del techo implícito”.

En ese sentido, la firma señaló que el fortalecimiento global del dólar y la devaluación del real dejaron atrasado el corredor cambiario local. Esto restó atractivo al carry trade, avivó la búsqueda de cobertura y elevó la brecha del CCL por encima del 10%.

Esta presión se evidenció principalmente en la suba de los dólares financieros. La brecha entre el CCL y el mayorista llegó a 13,9%, la mayor desde principios de abril de 2025, antes de la flexibilización cambiaria.

“Por ahora, el CCL funciona como válvula de escape”, observaron desde GMA Capital. El Gobierno dosificó la suba del oficial para mantener a raya la inflación de cara a las elecciones del año que viene. Los inversores que buscan cobertura se volcaron al contado con liquidación, que absorbió la tensión financiera para evitar que impacte de lleno en los precios, aunque indicó una mayor demanda.

La evolución de las brecha entrentre los dólares financieros y el mayorista, que se amplió en noviembre GMA Capital

La relación entre riesgo país y tensión cambiaria

El riesgo país escaló esta semana hasta los 1070, un máximo en lo que va del año, y se ubicó en niveles de fines de octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas. El mercado exige un mayor rendimiento por los títulos argentinos ante el temor de que el país no pueda afrontar sus deudas.

Alan Versalli, estratega de Cocos, evaluó que existe una correlación entre la presión sobre los dólares financieros y el deterioro de los bonos soberanos argentinos, que tuvieron caídas semanales de entre 5,6% y 8,2%. Ambos respondieron tanto a la cautela externa sobre las tasas estadounidenses como a la incertidumbre por las elecciones presidenciales del próximo año y la continuidad del programa financiero, pese a que el equilibrio fiscal sigue siendo un pilar de la política económica.

“Cuando aumenta la percepción de riesgo sobre la deuda argentina, los inversores pueden reducir su exposición a activos locales y buscar cobertura en moneda extranjera, presionando sobre los dólares financieros. A su vez, una ampliación persistente de la brecha puede reforzar la percepción de riesgo y traducirse en una mayor volatilidad financiera”, determinó.

En ese sentido, Martin Mazza, director de MM Investments, explicó que la presión sobre los dólares financieros demuestra que “los inversores están aumentando su demanda de cobertura”, incluso tras conocerse un superávit comercial mayor al esperado. “El mercado no está mirando solamente cuántos dólares genera la economía, sino cuántos logra acumular el Banco Central y cómo se financiarán los compromisos futuros”, afirmó.

Luego concluyó: “El principal riesgo es que se genere un círculo negativo en el que el elevado costo de financiamiento limite el acceso al crédito internacional, obligue a utilizar recursos propios para afrontar los vencimientos y termine dificultando todavía más la acumulación de reservas”.