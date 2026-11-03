Se lanzó el primer ETF argentino: se proyecta que mueva $500.000 millones en su primer año

A las 10.30 de este martes 3 de noviembre se realizó la ceremonia del tradicional toque de campana para dar inicio a la cotización del primer ETF local de la Argentina. Diferentes actores del mercado de capitales local presenciaron este acto sin precedentes en el país, que abre la puerta a nuevos productos en la Bolsa porteña.

El gForce MSCI MERVAL FCIA ETF es un fondo cotizado en la bolsa local que replica el comportamiento del índice bursátil MSCI Merval, por lo que está integrado por acciones representativas del mercado bursátil argentino. Está administrado por Galicia Asset Management y se opera en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Claudio Zuchovicky, presidente de BYMA, y Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA, junto al equipo de Galicia Asset Managment BYMA

Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA, subrayó durante el encuentro las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina, “un país lejos de las zonas de conflicto y a un precio muy barato”, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. “La llegada del primer ETF local amplía las alternativas para los inversores y contribuye al desarrollo de un mercado que genere nuevas oportunidades para la Argentina”, agregó.

Por su parte, Federico Alcalde Bessia, managing director markets de Galicia, afirmó: “El lanzamiento de gForce MSCI Merval FCIA ETF representa un paso importante en la evolución del mercado de capitales argentino. Incorporar una herramienta ampliamente utilizada a nivel global nos permite ampliar las alternativas de inversión disponibles y seguir contribuyendo al desarrollo de un sistema financiero más profundo y accesible”.

Qué se sabe sobre el primer ETF argentino

El primer ETF argentino replica el índice bursátil Merval EITAN ABRAMOVICH - AFP

El gForce MSCI MERVAL FCIA ETF es emitido por Galicia Asset Management y se negocia en BYMA bajo el ticker MERV. Por este medio, los inversores pueden acceder a una cartera diversificada de acciones locales, sin necesidad de adquirir individualmente cada uno de los títulos que la componen.

Se trata de un fondo cotizado pasivo; por lo tanto, se mueve según las variaciones que tiene un índice bursátil. En este caso, replica el MSCI Merval, que está compuesto por 19 empresas líderes de la Bolsa porteña. En ese sentido, evita la ineficiencia y el costo elevado que implicaría para un inversor individual armar una cartera diversificada comprando todos los papeles que lo componen por separado de forma simultánea.

Se accede al ETF al comprar cuotapartes que se negocian en el mercado secundario en pesos con un precio de referencia previsto para el inicio de su negociación de aproximadamente $5000. De todos modos, más adelante se va a poder negociar contra dólar MEP o cable, de acuerdo a las normas de BYMA.

Está dirigido a los inversores minoristas que estén interesados en participar de una cartera diversificada de forma más simple. “De hecho, a todo el mundo va a llegar porque va a estar cotizando en el mercado en todo momento, así que cualquier inversor que tenga acceso al mercado vía sus agentes va a poder comprar partecuotas de este fondo”, detalló Dario Hallac, head de Galicia Asset Management. Al igual que ocurre con otras acciones locales, los inversores extranjeros pueden operar y comprar directamente este ETF.

Desde este martes 3 de noviembre, los inversores pueden operar el gForce MSCI MERVAL FCIA ETF Magnific

De acuerdo con las proyecciones base que maneja Galicia Asset Management, anticipan que el volumen que negociará este activo será de $500.000 entre los próximos seis y 12 meses. Así lo señaló Hallac, quien también señaló que tienen muchas expectativas por este producto y de ahí para adelante puede que se duplique o triplique ese volumen.

Esto se debe a que los ETF son los activos más negociados a nivel mundial en el mercado de capitales. Entre los Cedears más operados, fondos cotizados como el SPY sobresaltan entre los más operados, por lo que se observa una demanda del mercado argentino por este tipo de instrumentos.

Zuchovicki puntualizó sobre el rol que cumple el ETF para “repatriar el mercado de capitales” a la Argentina, dado que 80% del volumen de acciones se opera en acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADRs). Con este tipo de activos, se busca

Bessia señaló que desde Galicia y BYMA están trabajando con la CNV para que tenga alcance a institucionales locales, puesto que la normativa actual aún no lo permite. “En el mundo, los mayores consumidores de ETF son la industria de fondos, o sea, los institucionales. Entonces creemos que ahí hay una linda oportunidad”, observó Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA.

Allí es donde entra en juego su participación en los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que entran en vigencia el 1° de diciembre y están formados por instrumentos de inversión para que las empresas puedan generar rendimientos que les sirvan para cumplir con obligaciones y pagos de indemnizaciones. “Tal vez en algún momento del futuro, cuando tome más tamaño y dimensión, empiece a ser una alternativa viable”, indicó Pascual Merlo.

En cuanto a los dividendos que ofrecen las empresas que lo integran, los participantes del fondo cotizado no los recibirán de forma directa, sino que se reinvierten automáticamente. Esteban Pereiro González, líder de Portfolio Galicia Asset Management, observó que esto facilita cualquier recalibración que puede llegar a tener una cartera que recibe este tipo de ganancias.