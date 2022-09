Se renueva el cupo: quiénes pueden comprar US$200

Hoy se renovó el cupo para comprar hasta US$200 de dólares “ahorro” a través del homebanking, cotización que se posiciona $50 por debajo de los tipos de cambio libre. No obstante, mes a mes el Banco Central (BCRA) ha ido engrosando la lista de condiciones que tienen que cumplir los argentinos para poder acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), ante las dificultades que tiene la autoridad monetaria de engrosar sus reservas.

En las pantallas del Banco Nación, actualmente el dólar “solidario” (como fue denominado por el oficialismo) se vende a $239,25. Este valor surge de sumarle un 30% de impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias al tipo de cambio oficial minorista, que se posiciona en los $145.

En comparación , el dólar blue cerró ayer en los $290. Son $50,75 de diferencia. Frente al dólar MEP, herramienta que permite sortear el cepo cambiario de forma legal mediante la compra-venta de bonos, la distancia es de $45 (se vende a $284,4). El contado con liquidación (CCL), que se utiliza para girar los billetes verdes fuera del país, se ubica en torno a los $295, $55 más caro.

Esta diferencia de precios entre el dólar “ahorro” y los paralelos se ensanchó durante julio, cuando todos los paralelos marcaron récords nominales históricos por la crisis política y económica. Eso explica por qué en el séptimo mes del año 1,4 millones de argentinos compraron billetes estadounidenses en el banco. Fue un aumento del 57% frente a junio (cuando fueron 885.000 personas) y el doble en comparación con julio pasado (690.000 compradores).

Aun así, las cifras distan de los cuatro millones de ahorradores en moneda dura que se registró en julio de 2020, antes de que el Banco Central empezara a engrosar la lista de requisitos. Ahora, con la llegada de la segmentación tarifaria, la entidad que dirige Miguel Ángel Pesce adelantó que se avecinan nuevas prohibiciones.

La lista completa de requisitos

Desde que la gestión de Mauricio Macri implementó el límite de hasta dos billetes de Benjamin Franklin por persona, a finales de octubre de 2019, el Gobierno ha ido estableciendo nuevas trabas para desalentar las compras. Cuando Alberto Fernández asumió en diciembre de ese año, encareció su cotización con el impuesto PAIS. Pero sin ser suficiente, en septiembre de 2020 sumó otro 35% de recargo a cuenta de Ganancias y unas diez restricciones para su acceso, lista que se fue ensanchando con el paso de los meses.

En julio decidió que quienes operen Certificados de Depósitos Argentinos (más conocidos como cedears), criptomonedas u obligaciones negociables, no podrán acceder al dólar “solidario” los 90 días previos ni los 90 días posteriores a realizar dichas operaciones. Ahora también están bajo la lupa aquellas personas que se inscribieron en el formulario para mantener los subsidios en luz y gas.

“Notamos que a partir del anuncio, que no se formalizó aún en el dictado de una resolución, hubo una caída de casi 21.000 usuarios que se bajaron del subsidio. El sentido común es que las inscripciones suban día a día, pero abruptamente se dio ese estado de baja”, explicó el interventor del Ente Regulador de Energía (ENRE), Walter Martello, quien agregó que “seguramente han preferido poder ahorrar y pagar la tarifa plena”.

De aprobarse esta nueva condición, se sumaría a las once ya existentes. Como, por ejemplo, no haber percibido parte del salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia, no ser cotitular de la cuenta bancaria o ser monotributista y haber tramitado los créditos a tasa cero.

A la lista de vedados del sistema se suman los beneficiarios de planes sociales (como el Ingreso Familiar de Emergencia o la Asignación Universal por Hijo), los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de sus cuotas, los dueños de pymes que recibieron créditos al 24%, quienes comprar dólar MEP, entre otras razones.

Además, los pagos que se realizaron con tarjetas de débito y crédito en moneda extranjera forman parte del cupo de US$200 por persona. Es decir que, quienes hayan realizado gastos de este tipo, se les descontará del cupo mensual y podrán comprar una menor cantidad de dólares. En caso de excederse de dicho monto, quedarán fuera del MULC hasta compensar el cupo de la cantidad del dinero gastado.

Quiénes hoy no pueden comprar dólar ahorro