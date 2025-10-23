Tensa calma: el dólar oficial cae, a tres días de las elecciones legislativas

A tres días de las elecciones legislativas, el tipo de cambio oficial cae y se aleja del techo de la banda de flotación. Se trata de una reacción atípica para lo que suele suceder en la Argentina durante la previa electoral, cuando la demanda de dólares por cobertura tiende a hacer subir a las cotizaciones. Sin embargo, ayer el mercado atribuía la tensa “calma” cambiaria a nuevas intervenciones del Tesoro de Estados Unidos, aunque hasta el momento no hubo comunicación oficial.

En la cuarta rueda de la semana, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1481,96, equivalente a una caída de $6,46 frente al cierre anterior (-0,43%). Actualmente, el techo de la banda de flotación se ubica en $1492,05, por lo que muestra una distancia de $10.

Se trata de un cambio de tendencia frente al martes, cuando el dólar mayorista tocó el máximo previsto en el régimen de bandas cambiarias, lo que obligó al Banco Central (BCRA) a vender US$45,5 millones de sus reservas. Ayer, la cotización se mantuvo prácticamente estable, sin intervención oficial, aunque los analistas estiman que se dio la mayor participación del Tesoro americano hasta el momento.

"A solo dos ruedas de las elecciones, el mercado local transita una calma tensa, sostenida por una combinación de intervención externa y cobertura defensiva. El volumen en el MULC (mercado único y libre de cambios) se mantuvo elevado, ya que alcanzó los US$800 millones ayer. Sin intervención directa del BCRA, aunque con una marcada presencia del Tesoro de Estados Unidos, que habría vendido alrededor de US$500 millones durante la rueda. Este accionar evitó que el tipo de cambio tocara el techo de la banda y refleja, sin margen para la duda, que el apoyo financiero estadounidense ya comenzó a materializarse en la previa electoral mediante compras directas de pesos", sumaron desde Delphos Investment.

El dólar se aleja del techo de la banda cambiaria Soledad Aznarez

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista cede $10 y se vende a $1505. En las últimas dos ruedas se había mantenido en $1515, el máximo valor nominal del que se tiene registro.

La tendencia a la baja se replica con mayor fuerza entre los tipos de cambio financieros, lo que les permite tomar distancia de sus récords nominales. El dólar MEP se negocia en el mercado de capitales a $1557,73, un retroceso de $35,26 (-2,2%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1580,22, unos $31,84 menos que el miércoles (-2%).

Por fuera de las pantallas, en la informalidad de las cuevas que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se vende a $1545. En este caso, muestra una ligera baja de $5 frente al cierre anterior (-0,3%).

“La estrategia del Gobierno parece centrarse en contener el tipo de cambio y mantener el esquema actual hasta las elecciones, donde se espera un resultado favorable que permita reducir las presiones cambiarias por parte de importadores e individuos en busca de cobertura", explicaron desde Max Capital. Para la sociedad de bolsa, si La Libertad Avanza pierde por más de cinco o seis puntos porcentuales, el ajuste del régimen cambiario “probablemente se volvería inevitable en algún momento”.

El mercado estima que el miércoles se dio la mayor intervención del Tesoro de Estados Unidos hasta el momento Pixabay

El Gobierno se encargó de repetir una y otra vez que no habrá cambios en el esquema cambiario después del 26 de octubre, aunque el mercado duda. Hay un valor que los analistas tienen en la mira: desde una perspectiva histórica, el actual nivel del dólar oficial sigue relativamente bajo, incluso al rozar la banda superior.

Al ajustar el tipo de cambio real multilateral (ITCRM), el promedio del dólar oficial entre 1997 y 2025 se ubica en $1654, según un análisis de Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Es decir, un 11,2% por encima del cierre de ayer, e incluso superior al valor del dólar libre (+2,4%). En cambio, el CCL ajustado por el ITCRM para el mismo período se ubica en $1943,30, un 20% por encima del valor actual.

En el mercado de deuda soberana, los bonos en dólares suben, luego de que se conociera que el Índice de Confianza del Consumidor que elabora Di Tella rebotó 6,3% en octubre. Los Bonares trepan 1,96% (AL29D) y los Globales hasta 4,01% (GD46D). Esto impactará favorablemente en el riesgo país, que el miércoles cerró en 1123 puntos básicos, 48 unidades más que el día anterior (+4,47%).

“La evolución del riesgo país —que en las últimas semanas mostró un comportamiento errático, casi de electrocardiograma— refleja la elevada volatilidad que atravesó la economía en el último mes. Sin embargo, al indicador le cuesta cada vez más perforar la barrera de los 1000 puntos, con bonos que siguen cotizando a precios de default y un mercado cada vez menos reactivo", mencionaron desde la consultora económica MAP.

El economista Fausto Spotorno sobre el acuerdo con Trump

Los números en verde se contagian hasta la Bolsa porteña. El índice accionario S&P Merval avanza 2,9% y cotiza en 2.077.731 unidades, equivalentes a US$1312 al ajustar por el CCL (+4,8%). El panel principal lo lideran Banco Supervielle (+5,1%), Edenor (+4%) y Transportadora de Gas del Norte (+3,8%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) también operan en terreno positivo. Los papeles de YPF se destacan con una suba de 5,2%, seguidos por Edenor (+5%), Central Puerto (+4,7%), Banco Supervielle (+4,7%) y Grupo Financiero Galicia (+4,6%).