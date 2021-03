Tras el discurso de Cristina Kirchner, caen los bonos y el riesgo país supera los 1600 puntos

Las renovadas críticas de Cristina Kirchner al FMI tuvieron un efecto negativo sobre el escenario financiero para la Argentina. Tras la jornada sin actividad local por el Día de la Memoria, cae el precio de los bonos locales, el riesgo país sube 68 puntos básicos y quiebra nuevamente la línea de los 1600, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street muestran bajas generalizadas mayores al 4%.

Pasado el mediodía, el riesgo país, el indicador que elabora JP Morgan y mide el diferencial de riesgo de los títulos de deuda argentinos, trepaba más del 4% y se ubicaba en los 1603 puntos básicos. Si bien estaba otra vez por encima de los 1600 puntos, todavía se mantiene por debajo del valor máximo de 2021. Fue el 10 de marzo, cuando llegó a 1680 puntos básicos.

Esta nueva alza del riesgo país se de luego del discurso de Cristina Kirchner, en el que insistió en que el país no tiene capacidad del país para cumplir con sus vencimientos en moneda extranjera. “No podemos pagar la deuda, no tenemos la plata”, dijo ayer la vicepresidenta en un acto, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra en Washington, justamente, negociando con el FMI.

Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Máximo Kirchner en un acto en Las Flores

Mientras tanto, los bonos argentinos emitidos en el último canje de deuda registran bajas generalizadas. El Bonar GD35D caía 2,7%, seguido por el AL35D (2,6%), el GD30D (2,7%), el AL29D (2,3%), el AL30D (2,0%), el AE38D (1,9%) y el AL41D (1,3%).

En Wall Street, los papeles de Globant bajaban 4,4%, seguidos por los de YPF (3,9%) y el Banco Francés (3,6%). En sentido opuesto, las únicas firmas que operan en sentido positivo eran Corporación América (3,0%), IRSA Propiedades Comerciales (2,4%) y Edenor (0,9%).

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval caía 2,3%, hasta las 47.482 unidades, con bajas generalizadas. Las más golpeadas son Bolsas y Mercados Argentinos, que perdía 4,8%; el Banco Supervielle, que se retraía 4,0%; y Sociedad Comercial del Plata, que retrocedía 3,3%.,

“El panel líder cae nuevamente debajo de 49.000 puntos (...) en Wall Street, los ‘ADRs’ de mejor performance en marzo, son los que acusan mayores caídas en la última semana: la web de turismo Despegar (-16%), la concesionaria aeroportuaria Corporación América (-10%) y la productora de semillas Bioceres (-9%)”, publicó el agente de liquidación y compensación Neix.

Cabe recordar que el ministro de Economía se reunió este martes con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien aseguró que tuvo una “muy buena reunión” con Guzmán, respecto al nuevo programa financiero.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y el ministro Martín Guzmán

Además, ayer se confirmó que el organismo multilateral repartirá entre sus países socios un total de US650.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs), de los cuales US$4354 millones le corresponderán a la Argentina.

Por eso, con negociaciones en curso, los mercados se vieron afectados cuando la expresidenta apuntó en su discurso contra el FMI, durante el acto del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: “Todos sabemos que, en los plazos y tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable, sino que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo”.

Dólar hoy

Tras el feriado de ayer, este jueves los dólares financieros operaban en baja. El MEP, o “Bolsa”, retrocedía 1,3% y se posicionaba en los $140,87, mientras que el contado con liquidación (CCL o “cable”) cedía 0,6% hasta los $147,82.

El dólar “ahorro”, que incluye el el recargo del 30% por el impuesto PAIS y la percepción del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, continuaba registrando el valor más alto del mercado, a un precio de venta de $160,05.

En las pantallas del Banco Nación el minorista operaba estable y cotizaba a $97. El mayorista, cuya demanda está acotada por los controles cambiarios y el cepo que mantiene el Banco Central, avanzaba hasta los $91,77.

En cuanto al mercado paralelo, el blue se mantenía en los $143. La cotización sigue muy por debajo del récord que alcanzó en octubre del año pasado, cuando llegó a venderse a $195.

LA NACION