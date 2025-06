“Volvió algo que no era tema”: preocupación en los bancos por el crecimiento en la morosidad

“Lo que no fue un tema en los últimos años, hasta durante la pandemia, hoy se está convirtiendo en un tema”. La frase de Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle, pone en evidencia una incipiente preocupación entre los bancos: el crecimiento en la morosidad e incumplimiento en los pagos de préstamos y tarjetas de crédito.

Las estadísticas oficiales del BCRA respaldan ese planteo. Si bien parte desde cifras muy bajas, hay un sostenido incremento en los últimos meses en la mora de los préstamos del sistema financiero local. En abril, últimos datos disponibles, fue del 2,2% en promedio para las entidades, con mayor incidencia en los créditos a familias (personas), que escaló 0,4 puntos hasta el 3,7%.

La evolución de la irregularidad en los créditos, según el BCRA BCRA

La foto todavía no enciende luces amarillas. Los mismos datos del Banco Central reflejan que, aun con el alza que marca el indicador cada mes en lo que va de 2025, todavía el 2,2% está por debajo del promedio de América Latina (2,8% de irregularidad), y de la media para las últimas dos décadas en el país (3,1%).

Sin embargo, los ejecutivos de las principales entidades del país reconocen seguir con atención la evolución de la estadística, en un contexto en el que proyectan una fuerte expansión del crédito, tanto para empresas como para individuos (hipotecarios y personales).

“Aunque no fue un tema durante años, hoy está en mi agenda semanalmente”, advirtió Manriquez. “Está subiendo la morosidad de los préstamos personales, las tarjetas de crédito y volvió algo que hace mucho no veía, que es ver cheques rechazados, y creo que es algo que pasa en varios bancos. No es algo alarmante, pero volvió a mostrar ciertos indicios de suba, y lo tenemos que atacar”, agregó el ejecutivo, durante un encuentro organizado por el IIF (Institute for International Finance) en Buenos Aires.

Fabián Kon (Galicia) y Gustavo Manriquez (Supervielle) IIF

A su lado, Fabián Kon, CEO de Banco Galicia, coincidió en el crecimiento de los índices de mora, pero minimizó los riesgos de una escalada de corto plazo. “Estaban sorprendentemente bajos, y ahora hay un cambio macroeconómico”, diagnosticó el ejecutivo, al asociar la baja de la inflación con nuevos hábitos de consumo entre los argentinos.

“Antes, la gente compraba en cuotas como única forma de consumir, se compraba un televisor en 18 cuotas y cuando llegaban las últimas, eran tasas negativas, eran ridículas. Fueron deformaciones de una época inflacionaria, y la población tiene que acostumbrarse a que ahora, la cuota del mes seis pesa tanto como la del mes uno”, precisó Kon, quien asoció el crecimiento en la irregularidad en los créditos con “reacomodamientos propios de un cambio de régimen”.

Los números del BCRA también destacan la solidez que muestra el sistema financiero local, ante este incipiente crecimiento en la mora. “El sector cuenta con un elevado previsionamiento, que equivale a 142% del financiamiento en situación irregular a abril, registro superior al promedio de los últimos 20 años”, detalló la entidad en el último Informe sobre Bancos.

En ese escenario, Kon advirtió que una condición de mantener la estabilidad es que “la Argentina mantenga el camino”, en referencia a la política de disciplina fiscal que mantiene el actual gobierno. “Los shocks en el país son mucho más internos que externos, y hoy es un mercado que no vemos que esté muy afectado por shocks en países vecinos. No es una preocupación por ese lado, en la medida en que el país mantenga este camino para que la normalización termine, lo externo no es un tema de preocupación en el corto plazo”, definió.

Los números del Banco Nación son inferiores al promedio, al menos en el segmento de los créditos hipotecarios. “Debemos tener entre el 40% y 50% del stock, en cuanto a participación de mercado, y aun con lo que pasó con el dólar y la inflación desde 2018, tenemos menos del 1% de mora”, dijo Miguel White, uno de sus directores, quien precisó que desde octubre del año pasado la entidad entregó 8000 préstamos hipotecarios nuevos. Hacia delante, precisó que la expectativa de la entidad es poder convertirse formalmente en sociedad anónima.