Dólares del colchón: cuánto pagan hoy los plazos fijos en dólares y cuál es la apuesta del Gobierno para que suba la tasa

El Gobierno busca activar los dólares guardados “debajo del colchón” y que se vuelquen al circuito productivo, una obsesión que han tenido distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina. Si bien los depósitos en moneda extranjera crecieron a un ritmo acelerado en los últimos tres años y actualmente alcanzan el nivel más alto de los últimos 20 años, hoy a los bancos les sobra la liquidez de divisas y eso explica por qué los plazos fijos en dólares resultan poco atractivos para los ahorristas.

Para tratar de redoblar la apuesta, la semana pasada el Ministerio de Economía decidió flexibilizar los préstamos en dólares para que los bancos puedan otorgarles financiamiento a empresas que generan ingresos en pesos. Si bien tiene algunas limitaciones macroprudenciales, la normativa marca un quiebre de época y deja atrás las restricciones que se originaron después de la crisis de 2001. La apuesta oficial es, de esta manera, ampliar el crédito, que se dinamicen las inversiones y que se incentive la competencia por la captación de depósitos.

“El ahorro está, y está debajo de los colchones de la gente. Ahora, si ustedes sacan sus dólares debajo del colchón y van a un banco, como no tiene capacidad prestable en dólares, les ofrece una tasa del 1% al año por un plazo fijo... Entonces, probablemente cualquier persona humana va a estar menos tentada de sacar los dólares del colchón que si el banco pudiera pagarle 4%, 5%, o 6% [anual en dólares]”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la conferencia de prensa donde se dio a conocer esta noticia.

Actualmente, existe una gran disparidad de tasas en el mercado de los plazos fijos en dólares. Por ejemplo, el Banco Santander remunera apenas 0,05% anual sin importar cuánto tiempo se deja el dinero inmovilizado. En cambio, el Banco Nación le paga una tasa del 0,75% anual a aquellos ahorristas que hacen un plazo fijo por 30 días, y alcanza el 2% anual si la operación se hace por un año entero.

El Gobierno busca que los dólares salgan de "debajo del colchón" y se inyecten en la economía

En el Banco Galicia, la tasa nominal anual varía entre 1,25% y 1,5% para los depósitos a un plazo de 30 días, asciende entre 1,3% y 1,45% a partir de los 90 días y alcanza entre 1,55% y 1,7% de TNA si el ahorrista deja el dinero quieto durante más de 180 días. En Banco Supervielle, asciende a 2,65%, un recorte a la mitad del 5,5% de TNA que anunció a comienzos de este año para acompañar la ley de Inocencia Fiscal.

Otro caso es el del Banco Macro, que paga una tasa del 1,5% para los plazos fijos en dólares a 30 días, la tasa alcanza el 3% si la operación es por un año y asciende al 4% si se deja el dinero por más de 366 días. Mientras que el Banco Provincia recientemente anunció que mejoró la tasa del plazo fijo en dólares para “impulsar el crecimiento de las pymes”, con una TNA que va del 1,25% (30 días) al 4,5% (más de 360 días).

“Probablemente, si los bancos pueden colocar créditos en dólares de forma masiva, también empezarían a competir por la captación de depósitos en dólares, Eso podría llegar a elevar la tasa. Porque los bancos son intermediarios, y si uno lleva los depósitos y la entidad no tiene dónde colocarlos, termina siendo una pérdida para ellos. Por eso hoy conviene tomar un bono americano a 30 años que te paga un 5% anual y no armar un plazo fijo en la Argentina”, señaló el analista financiero Christian Buteler.

Entre el blanqueo de capitales de 2024 y la nueva ley de Inocencia Fiscal, los depósitos en dólares aumentaron durante la gestión libertaria y ya superan los US$43.000 millones, el nivel más alto de los últimos 20 años. Sin embargo, desde GMA Capital remarcaron que una parte significativa de estos fondos aún no se transforma en préstamos.

Los préstamos en dólares sobre depósitos alcanzan un ratio del 57%

En números, a principios de 2024, el ratio de préstamos sobre depósitos en dólares era del 20%, ya que los depósitos apenas alcanzaban los US$18.770 millones y los créditos estaban en US$3801 millones. Hoy, luego de que los depósitos se duplicaran, ese ratio alcanza el 57% según GMA Capital, un fenómeno que también se explica por la prefinanciación de exportaciones.

“Las tasas tienen distintos componentes, como el costo del fondeo, el spread bancario y la expectativa de devaluación o inflación. Hoy las empresas que toman crédito en dólares lo hacen porque tienen ingresos en dólares, y lo mejor que podés hacer es tomar deuda en la misma moneda que tenés tus ingresos, sobre todo hablando del peso argentino, que tiene tanta volatilidad”, sumó Buteler.

En ese punto, el analista dio un ejemplo con lo que pasó después de la devaluación de 2023, cuando el peso se apreció contra el dólar. En aquel entonces, quienes tenían ingresos en dólares y se endeudaron en pesos tuvieron una “pérdida muy fuerte”, porque tuvieron un descalce de monedas. En el mismo sentido, Buteler se mostró cauteloso con respecto a que los bancos quieran salir a prestar divisas a quienes solo generan ganancias en pesos a pesar de esta medida, sobre todo tras la experiencia de 2001. “El descalce de monedas es para los dos lados”, agregó.