Dólares del colchón: el Gobierno le abre la puerta a las sociedades de Bolsa y a plataformas cripto

El Gobierno dio un nuevo paso para que los ahorros informales ingresen al sistema financiero. Luego de que el Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) recordaran que los bancos no deben exigir documentación adicional por depósitos en efectivo por debajo de ciertos umbrales, ahora la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó a las casas de bolsa (Alycs) y a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs) a recibir directamente dólares en efectivo, títulos y criptomonedas que hasta ahora permanecían fuera del circuito formal.

La medida fue formalizada mediante la Resolución General 1108, que adecua la normativa del mercado de capitales a la Ley de Inocencia Fiscal y a su decreto reglamentario. El cambio aplica exclusivamente para quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, el nuevo esquema voluntario que concentra los controles fiscales en ingresos y deducciones hacia adelante, sin revisar variaciones patrimoniales pasadas.

Con la nueva reglamentación, quienes ingresen al régimen podrán:

Depositar dólares en efectivo en las cuentas bancarias de las Alycs, de los agentes colocadores de fondos comunes de inversión y de los PSAVs.

en las cuentas bancarias de las Alycs, de los agentes colocadores de fondos comunes de inversión y de los PSAVs. Transferir acciones y bonos no declarados desde y hacia subcuentas comitentes abiertas a su nombre o cotitularidad.

desde y hacia subcuentas comitentes abiertas a su nombre o cotitularidad. Mover criptomonedas o tokens desde y hacia cuentas propias en plataformas cripto registradas ante la CNV.

Es decir, ya no se trata solo de llevar los dólares al banco: ahora esos fondos podrán ir directamente al mercado de capitales o al ecosistema cripto regulado, siempre que el titular esté inscripto en el régimen simplificado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la decisión y sostuvo que ahora las Alycs podrán captar “dólares del colchón” para desarrollar distintos vehículos de inversión para sus clientes. Marcos Brindicci

En el caso de transferencias de valores negociables o activos virtuales, la normativa aclara que las cuentas de origen no podrán estar radicadas en jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal ni consideradas de alto riesgo según estándares internacionales. Además, deberán cumplirse las normas vigentes en materia de prevención de lavado de activos.

Desde la CNV señalaron que el ingreso de fondos y activos al sistema financiero es clave para profundizar el mercado de capitales. La apuesta es que esos dólares, acciones o criptomonedas no queden inmovilizados, sino que puedan canalizarse hacia fondos comunes de inversión, financiamiento de pymes, proyectos de infraestructura o instrumentos de crédito.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la decisión y sostuvo que ahora las Alycs podrán captar “dólares del colchón” para desarrollar distintos vehículos de inversión para sus clientes. Fondos que financien pymes, proyectos de infraestructura, consumo, entre otros. Según la visión oficial, un mercado de capitales más profundo permitiría transformar ahorro ocioso en crédito productivo, con impacto en actividad y empleo.

Desde el sector privado, Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos, sostuvo que la medida “facilita que ahorro que hoy está fuera del sistema pueda ingresar al mercado de capitales de manera simple y transparente”. Según explicó, cuanto más capital se formaliza, mayor es la disponibilidad de fondos para financiar empresas, invertir y generar empleo.

“Es una medida que apunta a ampliar el mercado y a conectar mejor el ahorro con la inversión productiva. Ese es el camino para que la economía crezca de manera más sólida”, afirmó.

La medida se inscribe en la estrategia más amplia del Gobierno de consolidar lo que denomina un “blanqueo permanente”. Bajo el Régimen Simplificado de Ganancias, ARCA no analiza la variación patrimonial ni los consumos personales, siempre que el contribuyente cumpla con la declaración y pago del impuesto desde el período base en adelante.

El decreto reglamentario estableció además un “efecto liberatorio”: si el contribuyente paga en término el impuesto del período base, el organismo fiscal no puede revisar ese año ni los anteriores, salvo discrepancias significativas.

En ese marco, la nueva resolución de la CNV busca resolver un punto operativo clave: permitir que los fondos o activos no declarados puedan ingresar formalmente al sistema financiero y al mercado de capitales sin generar automáticamente una revisión hacia atrás, siempre dentro del esquema legal vigente.

Según estimaciones oficiales, todavía habría cerca de US$ 200.000 millones fuera del sistema formal, entre efectivo, cajas de seguridad y activos financieros no declarados. Los depósitos privados en dólares ya superan los niveles más altos desde la crisis de 2002, pero el Gobierno considera que aún hay un volumen significativo que podría incorporarse.

Con esta decisión, el Ejecutivo amplía las vías disponibles: no solo bancos, sino también casas de bolsa y plataformas cripto reguladas podrán convertirse en puerta de entrada para esos fondos.

Para el inversor, el mensaje es claro: si adhiere al Régimen Simplificado de Ganancias, podrá depositar, transferir o invertir dólares, bonos, acciones o criptomonedas no declaradas dentro del sistema, bajo un marco que —según la definición oficial— busca pasar de la presunción de evasión a la presunción de buena fe. La incógnita ahora es si ese incentivo normativo será suficiente para que una porción relevante de los ahorros informales decida salir, no solo del colchón, sino también de la economía en negro.