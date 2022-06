Dólares: Patricia Bullrich dijo que “anclará” las reservas del Banco Central fuera del país

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, una de las principales líderes de la oposición, anunció hoy en una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba que, si gana las próximas elecciones presidenciales, guardará las reservas del Banco Central fuera de la Argentina. Además, adelantó que presentará tres leyes, que serán “el cambio sistémico que necesita la Argentina para salir adelante”.

Bullrich lanzó su precandidatura presidencial a comienzo de mes en el Yacht Club de Olivos, donde estuvo acompañada por Macri, quien escuchó en primera fila su plan de gobierno.

“Vamos a tener que anclar nuestras reservas fuera del país hasta que nos sanemos, hasta que logremos que la Argentina salga adelante, para que nadie meta la mano en la lata de las reservas que necesitamos, como está pasando ahora. Hay US$654 millones que se nos van como si nada. ¿Saben cuánto esfuerzo es eso para los argentinos, que [en el Gobierno] los cambian para hacer su plan ‘platita’?”, dijo la exministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri.

En la misma idea, Bullrich se refirió también al gasto fiscal. “¿Cuánto creció el Estado en este último tiempo, desde que firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario? Aumentó 17% el gasto público, cuando tenían que hacer todo lo contrario. ¿Vamos a seguir regalando los dólares de los argentinos que producen para generar unas reservas que se vuelan por la irresponsabilidad? Tenemos que ser capaces de no repetir esa enfermedad”, indicó la titular del Pro.

Entre los proyectos de ley que comentó, el primero será el de “desburocratización”, según explicó Bullrich, con el objetivo de “sacar a las mafias argentinas, que están en todos lados”. En ese aspecto, indicó: “Existen normas, leyes y decretos que son inexplicables e insostenibles, y frenan toda posibilidad de crecimiento. Hay convenios de 1975 que impiden que podamos mover realmente un mercado laboral, dinámico, moderno, que tenga que ver con lo que es hoy la producción. Si no nos animamos a mover esta estructura y no decimos ‘bajemos el déficit fiscal y los impuestos’, no nos ponemos de pie nunca”.

El segundo proyecto de ley que presentará Bullrich busca un cambio a la falta de coordinación entre la macro y la microeconomía: “A los cambios impositivos hay que sumar una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Lamentablemente, en la primera gestión no lo hicimos y fue un error. Hoy los bancos en la Argentina están llenos de papelitos que no valen nada. ¿Quién cobra un préstamo en la Argentina? ¿Quién compra una casa con un crédito? El sistema bancario está preso y hay que liberarlo porque el sistema bancario debería ser plata de la gente para la gente. Basta de que la plata de la gente sea para el Estado”.

En tercer lugar, Bullrich buscará una fuerte reforma del Estado: “Hoy se entra al Estado a partir de un amigo político. Se trata de un privilegio, cuando hay sectores importantes de la comunidad que no son considerados de la misma manera que un dirigente político”.

Asimismo, la presidenta del PRO consideró la posibilidad de un sistema económico bimonetario. “Queda solo un capital en la Argentina, que lo tienen los argentinos y por suerte es privado: la reserva de valor que ha hecho el argentino comprando dólares. Por ese motivo pensamos en la posibilidad del uso de dos monedas y así poder generar una liberación de los cepos de manera más racional, y para que cada argentino pueda hacer lo que quiera con su dinero y que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer”, indicó.

El equipo económico de Bullrich está compuesto por el diputado Luciano Laspina, Carlos Melconian y Daniel Artana. César Litvin, por su parte, se concentra en una reforma tributaria como hizo el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.

Finalmente, propuso un sistema educativo homogéneo en todo el territorio nacional: “No puede ser que en Formosa o en Misiones se forme a los chicos de manera distinta que en Córdoba o Buenos Aires. Tiene que haber un sistema real donde midamos la calidad de formación de los docentes. Necesitamos que el docente tenga la capacidad de enseñar y su formación es lo que garantiza que pueda transmitir. Por eso, es necesario ir hacia una homogeneización del título universitario. La educación debe tener una comunidad que se levante, como cuando dijimos que nunca más íbamos a dejar la educación en manos de unos pocos. Todos se tienen que involucrar para que la educación argentina salga adelante”.

Por su parte, Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, señaló que los principales problemas económicos de la Argentina están vinculados al déficit fiscal y de la balanza de pagos: “Aumentando los controles y las regulaciones, recogiendo las sugerencias de la vicepresidente sobre restringir y ser severos con el control de las importaciones, no genera otra cosa que inestabilidad y, por lo tanto, inseguridad jurídica y una especie de proceso adverso en la estabilidad económica”.

“Nosotros abogamos por un proceso de mayor libertad y liberación de las variables económicas, pero este Gobierno actual, y particularmente por la vicepresidente, es muy difícil que estén decididos a ser sensatos y racionales para ordenar el proceso económico. Recurrir a más restricciones me parece un error muy grave”, aseveró Tagle.

“Sincerar los procesos que estamos viviendo solamente tiene éxito cuando hay convicciones firmes y claridad conceptual de los gobiernos los aplican. Este Gobierno no tiene estas condiciones, no hay nada que pueda hacer para generar credibilidad por más que cambie. Por lo tanto, el futuro de la Argentina será, por unos cuantos meses más, tratar de sobrevivir con mayores controles y restricciones. Cuando el cercenamiento de las libertades económicas comienza a producirse, las libertades individuales comienzan a estar afectadas también: se prohíbe viajar al exterior e importar. Entonces, el totalitarismo está a la vuelta de la esquina”, concluyó.