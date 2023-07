Domingo Cavallo analizó dos puntos específicos que le generan “esperanza” sobre el futuro de la economía

escuchar

Domingo Cavallo consideró que hay dos sectores que le generan “esperanza” de cara al futuro de la economía, pese a los altos niveles inflacionarios y al valor del dólar. El exministro de Economía del gobierno de Carlos Menem sintetizó que tanto el ámbito energético como el desarrollo de las actividades ligadas a la biotecnología podrían ser beneficiosos para la Argentina y se mostró ilusionado por la reciente reivindicación de las ideas de los 90′.

“Las circunstancias internacionales se están tornando favorables. Está el tema de la transición energética, que por un cierto tiempo le va a dar valor a las riquezas naturales que tenemos, y el campo puede tener una expansión, con la biotecnología”, detalló Cavallo esta noche en diálogo con LN+. “Tengo esperanza porque veo que por primera vez desde el año 2002, las ideas que predominan, como en los 90, son ideas de una buena organización de la económica, y están prácticamente todos los grupos de economistas trabajando”, indicó.

Consultado sobre las posibilidades de una corrida cambiaria o una hiperinflación, el exfuncionario menemista consideró que son evitables y no debería ocurrir. “No pienso que están esperando una corrida cambiaria. Creo que el sistema financiero es reducido y no veo que haya condiciones para que se produzca una corrida”.

Sin embargo, explicó en que podría consistir una eventual corrida. “Si la gente saca los pesos del sistema bancario y compra dólares, algo de eso fue pasando, pero no algo que ponga en una crisis extrema al sistema”, dijo y agregó: “Yo espero que no haya posibilidad de hiperinflación, hay que tener mucho cuidado, hay que evitar que las cosas que uno predice se conviertan en profecías autocumplidas, se puede evitar una hiper, y un rodrigazo. Si se produce una híper no es que le facilitás las cosas al próximo gobierno”.

En ese sentido, criticó las medidas económicas de la actual gestión de gobierno, y además, juzgó como negativo el manejo que hizo durante sus gobiernos la vicepresidenta Cristina Kirchner de la mano de las ideas de Axel Kicillof, el actual gobernador bonaerense. Sobre ello, ejemplificó con el deterioro del sector agropecuario: “En materia agropecuaria estábamos mucho más avanzados que Brasil en cuanto a la política que alentaba la producción agropecuaria, sobre todo en los 90′, pero en los últimos diez años Brasil avanzó muchísimo y con niveles de producción que triplican o cuadriplican los de la Argentina, que se quedó estancada”.

Las ideas de Kicillof y el modelo Massa

En la misma línea, sostuvo que fueron esas ideas estatistas de Kicillof y Cristina las que perjudicaron y condicionaron el desempeño tanto de Martín Guzmán, como de Sergio Massa cuando lo sucedió. “El gran problema que tiene Massa y que tuvo Guzmán es que la economía quedó organizada a raíz de una serie de decisiones totalmente desorganizativas que se tomaron en 2002, y sobre todo desde que se hizo cargo Cristina, que empezaron a razonar en materia económica con las ideas de Kicillof”.

“El mejor resumen de las ideas de Kicillof es un libro que se llama ‘Economía a contramano’, donde el punto de partido y su eslogan es que el gobierno es algo muy diferente a una familia, porque puede gastara aunque no tenga, ya que puede financiar, luego, con emisión monetaria”, sintetizó el exministro.

Por esto mismo, aseguró que aunque haya buenos economistas que acompañen a Massa, “están condicionados” por una economía mal organizada. “El exceso de gasto público no está en los médicos, maestros o policías, sino en una cantidad de burocracia, y toda la gente que compone la casta política, que tienen un montón de empleados en las legislaturas. La cantidad de ñoquis que hay… ahí sí que pagaban remuneraciones altas”.

Más adelante, habló sobre aquello que debería realizar el actual ministro de Economía, y precandidato a presidente oficialista. “Si Massa realmente quisiera preparar un gobierno futuro, suponiendo que piense que puede ganar, sería importante que arme un presupuesto, que tiene que presentar el 15 de diciembre, sincero y que no sea con grandes números, sino que especifique lo que van a reducir”.

“Pienso que quien quiera gobernar no solo tiene que ganar la elección tiene que estar preparado para reorganizar la economía argentina y reorganizar las áreas”, señaló. “Este gobierno ha funcionado de manera inadecuada”.

