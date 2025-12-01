Domingo Cavallo volvió a alertar sobre el tipo de cambio e insistió en que el Gobierno debe acumular reservas

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cuestionar el plan económico del gobierno de Javier Milei. Advirtió que el tipo de cambio vigente no refleja el valor real del dólar, resaltó la importancia de acumular reservas y defendió un esquema bimonetario.

En su blog personal, el economista alertó que el esquema actual “neutraliza los beneficios en desregulación y apertura”. Sostuvo que mantener tasas reales muy altas y un “peso inconvertible sobrevaluado”, perjudica a las empresas y a las familias y sube la inflación.

Cavallo en n el evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) donde también cuestionó el esquema cambiario del gobierno Captura

Si bien al comienzo de su análisis el ex funcionario reconoció que el apoyo de Donald Trump y Bessent a la gestión de Milei y el triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas produjeron “una fuerte caída tanto de la tasa de devaluación del peso como de la tasa de riesgo país”, resaltó, sin embargo, que “se acentuaron las preocupaciones en los segmentos de la población cuyas actividades empresariales y laborales dependen del mercado interno”.

En ese sentido, opinó que para que los mercados libres de bienes y servicios y la apertura económica originen niveles crecientes de bienestar, “es necesario que la inflación sea lo más baja posible, pero que al mismo tiempo dos precios relativos clave, la tasa real de interés y el tipo de cambio real, resulten del equilibrio del ahorro y la inversión movidos por las expectativas de ahorristas e inversores y no de intervenciones erráticas del Gobierno”.

