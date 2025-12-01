En el mes de diciembre, los trabajadores registrados y los jubilados y pensionados reciben la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y surge la necesidad de conocer qué días se paga el aguinaldo en diciembre 2025, dado que representa una suma de dinero adicional a la liquidación mensual. La acreditación de este concepto se rige por una normativa específica que fija los plazos para el sector privado y define el cronograma de la seguridad social en el cierre del año.

¿Qué días se paga el aguinaldo en diciembre 2025?

La legislación vigente establece una fecha tope precisa para que las empresas depositen este beneficio en las cuentas sueldo. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, jornada que en el calendario de 2025 caerá jueves. Esta disposición busca asegurar la disponibilidad del dinero en los bolsillos de los trabajadores antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La fecha exacta de pago del aguinaldo es el 18 de diciembre de 2025 Andrzej Rostek - Shutterstock

La ley contempla una flexibilidad operativa para las áreas de recursos humanos. Existe un margen extendido de cuatro días hábiles para concretar la liquidación final, lo que permite que la fecha límite real se traslade hasta el 24 de diciembre. Los trabajadores en actividad tienen el derecho de percibir los fondos correspondientes al segundo semestre dentro de este lapso específico.

El esquema diferenciado para el sistema previsional

Los jubilados y pensionados acceden al cobro bajo una lógica distinta a la de los empleados activos. El organismo previsional abona el medio aguinaldo en el mismo momento que la prestación mensual habitual. El calendario depende del nivel de ingresos y del número final del DNI.

Los jubilados y pensionados perciben el aguinaldo en la misma fecha que su prestación principal y el calendario de la Anses se organiza según la terminación del DNI G. Soler Tomasella - Shutterstock

Los depósitos se agrupan en diferentes semanas de acuerdo al monto de las jubilaciones. La acreditación suele coincidir con la segunda, tercera o cuarta semana del mes. Para conocer la fecha exacta de pagos es preciso consultar el calendario que difunde la Anses al inicio de cada mes y verificar el turno asignado según la prestación percibida.

¿Cómo saber cuanto cobro de aguinaldo?

El importe del SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por el trabajador en el semestre correspondiente. En este caso, la segunda cuota toma como referencia los salarios percibidos entre julio y diciembre. El empleador identifica el recibo más alto de ese período y divide esa cifra por dos, sobre ese total bruto se aplican las deducciones de ley para obtener el monto neto.

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

La situación varía para quienes no prestaron servicios durante los seis meses completos del período. Cuando un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Es vital conocer la fecha exacta de inicio de la relación laboral para realizar la cuenta correcta.

El cálculo matemático requiere dividir el salario mensual por los doce meses del año y multiplicar el resultado por la cantidad de meses de actividad efectiva. El ejemplo técnico resulta claro: si el salario base fuera de 100.000 pesos y el empleado trabajó seis meses, la operación (100.000 dividido 12) multiplicada por 6 arroja un pago de 50.000 pesos. Esta regla aplica tanto para los ingresos recientes como para los contratos que finalizaron antes del cierre del año.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.