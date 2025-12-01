“Los inversores están asustados”: por qué la millonaria fachada de OpenAI empieza a mostrar sus grietas

El escenario tecnológico del siglo XXI fue construido con una mentalidad de tipo “el ganador se queda con todo”. Arrancó a fines de la década de 1990 con el monopolio de Windows de Microsoft. Más tarde, Google, de Alphabet, se quedó con el monopolio de las búsquedas en internet y Amazon se convirtió en el rey del comercio electrónico. Y Meta también ha cubierto gran parte del mundo con sus redes sociales, a pesar de que el 18 de noviembre un juez de Washington D. C. salvó a la empresa de la ignominia de ser declarada “monopolista”.

Por lo tanto, no sorprende que el boom de la inteligencia artificial generativa (IAg) haya desatado una contienda para quedarse con todo, o al menos formar parte del equipo vencedor. Y la empresa a derrotar desde el lanzamiento de ChatGPT, a finales de 2022, ha sido su creadora, OpenAI.

Hoy, el dominio de OpenAI se encuentra bajo amenaza, como quedó en evidencia el 18 de noviembre cuando Microsoft y Nvidia, dos grandes promotores de OpenAI, apoyaron con fuerza a Anthropic, un gran rival del fabricante de ChatGPT, hasta entonces financiado por Amazon y Google. Ese mismo día, además, Google lanzó su propio desafío con un nuevo modelo.

El acuerdo Anthropic-Microsoft-Nvidia tiene muchas de las características de gasto desenfrenado que han caracterizado el auge de la IA. Nvidia y Microsoft se comprometieron a invertir US$15.000 millones en Anthropic, que a su vez invertirá US$30.000 millones en la plataforma en la nube de Microsoft, llamada Azure, durante un plazo no especificado, todo respaldado por los chips de IA fabricados por Nvidia. Hasta hace no mucho, esa circularidad con OpenAI en el centro de la calesita fascinaba a los mercados, pero ahora los inversores están asustados: tras el anuncio, las acciones de Microsoft cayeron un 2,7%.

Ese cambio en el humor de los inversores se debe en parte a las repercusiones de la promiscuidad de OpenAI. Gil Luria, de la firma de inversiones D.A. Davidson, señala que la oleada vendedora de acciones tecnológicas de este mes se remonta a septiembre, cuando OpenAI acordó invertir US$300.000 millones en cinco años en la capacidad de procesamiento de Oracle, y Nvidia, por su parte, anunció que invertiría hasta US$100.000 millones en OpenAI.

Así arrancaron los compromisos de gasto de OpenAI por US$1,4 billones, con pocos detalles de cómo haría la empresa para generar ingresos que le permitieran cumplir con esos compromisos y el temor de que, por el contrario, terminara fuertemente endeudada. Las acciones de Oracle, que tras la noticia del acuerdo con OpenAI se dispararon, ahora cayeron por debajo de su nivel anterior al anuncio. Y la brecha (spread) en los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) —derivados financieros que funcionan como un seguro para proteger contra el riesgo de impago de una deuda— se disparó por los bonos emitidos por Oracle y otras empresas que recurren al apalancamiento para financiar el auge de los centros de datos de IA.

El acuerdo a tres bandas de Anthropic es menor y menos arriesgado que el de OpenAI: no parece implicar toma de deuda. Hoy no hay detalles sobre las condiciones de las inversiones de Nvidia y Microsoft, pero la CNBC informó que valuaron a Anthropic en unos US$350.000 millones, frente a los US$183.000 millones de septiembre, lo que la acercaría a OpenAI, valorada en US$500.000 millones. El 18 de noviembre, el diario The Wall Street Journal informó que otro laboratorio de vanguardia, XAI de Elon Musk, estaba en conversaciones para recaudar US$15.000 millones con una valuación de mercado de US$230.000 millones.

Pero la presión sobre OpenAI no llega solo de otros laboratorios de IA: también el 18 de noviembre Google lanzó su último modelo de inteligencia artificial, Gemini 3, que, según dice, mejorará las funciones de IA en su plataforma de búsqueda, así como la programación y otras herramientas.

Gemini tiene un promedio mensual de 650 millones de usuarios, muy por debajo de los 800 millones que, según OpenAI, usan semanalmente ChatGPT. Sin embargo, Gemini está entrenado con chips de la propia Google, y no de Nvidia, una importante ventaja en términos de costos. El 19 de noviembre, las acciones de Alphabet alcanzaron sus máximos históricos, en parte por la sensación de que podría estar alcanzando a OpenAI.

Para los usuarios, cuanta más competencia, mejor. Esto significa que los laboratorios de IA seguirán quemando dinero para mantener bajos los precios. Pero también podría despertarse el temor a una “burbuja de la IA” que se extienda tanto al mercado público como al privado. Porque cuanta más competencia haya, más les costará a los laboratorios generar ingresos suficientes para justificar su derroche en inversiones, por no hablar de sus estratosféricas valuaciones de mercado.

