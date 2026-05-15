Durante un año: una provincia elimina Ingresos Brutos y Sellos para la construcción residencial

Con el objetivo de reactivar la construcción a través del alivio fiscal, Chubut decidió eliminar completamente el impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos para la construcción, ampliación y remodelación de casas y edificios residenciales. El beneficio estará disponible a partir del 1° del mes que viene y hasta el 30 de junio del año que viene.

El proyecto de ley fue presentado ante la Legislatura por el gobernador de la provincia, Ignacio “Nacho torres”, en el intento por reducir los costos de construcción, reactivar la industria -una de las más golpeadas- y generar puestos de trabajo. La medida fue respaldada por las principales cámaras de la construcción y gremios del sector.

“En poco tiempo desendeudamos la provincia, logramos el equilibrio fiscal y bajamos impuestos. Hoy le sacamos la mochila fiscal al sector privado de la construcción. Mientras antes administraron durante décadas los recursos de manera ineficiente y nos llevaron a la decadencia, nosotros construimos un modelo de provincia diferente, con un rumbo claro y contundente: crear empleo", dijo el gobernador, a través de sus redes sociales.

Primera vez en la historia de Chubut: eliminamos Ingresos Brutos y Sellos para que la gente pueda construir o ampliar su casa.



En poco tiempo desendeudamos la provincia, logramos el equilibrio fiscal y bajamos impuestos. Hoy le sacamos la mochila fiscal al sector privado de la… pic.twitter.com/JBAzmhwiEP — Nacho Torres (@NachoTorresCH) May 15, 2026

El beneficio incluirá a las familias que construyan su vivienda desde cero y a los propietarios que decidan ampliar su casa. Pero también se habilitará el alivio fiscal a los desarrolladores de edificios residenciales, siempre y cuando al menos el 70% de la superficie total esté destinada a vivienda. Esto incluye también a los proyectos ya iniciados, pero deberán finalizar la obra antes del 31 de diciembre de 2028. Pero quedarán fuera las construcciones comerciales, de oficinas o industriales.

El esquema contempla que todo aquel que inicie la construcción, ampliación o reforma de su vivienda o edificio residencial en Chubut durante ese período quedará eximido del 100% del pago de Ingresos Brutos sobre la actividad. Esto incluye las instalaciones de gas, agua, sanitarios y climatización con sus respectivos dispositivos conexos; instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística; y terminación y revestimiento de paredes y pisos.

Además, podrán acceder a una exención de hasta el 100% del Impuesto de Sellos sobre los contratos de obra, financiamiento y garantías vinculados al proyecto, según la magnitud de inversión y la cantidad de puestos de trabajo generados. Sin embargo, la exención no aplicará sobre cesiones de boletos de compraventa, escrituras de afectación a propiedad horizontal o división de condominio, ni escrituras traslativas de dominio.

Los proyectos podrán acceder a una exención de hasta el 100% del Impuesto de Sellos sobre los contratos de obra, financiamiento y garantías vinculados al proyecto, según la magnitud de inversión y la cantidad de puestos de trabajo generados. Ross D. Franklin - AP

Una de las condiciones que pusieron desde la provincia es que se garantice la mano de obra chubutense. De esa manera, si un proyecto se desarrolla en una determinada ciudad, los trabajadores deberán ser de esa misma localidad. “Tiene un costo fiscal, pero también un enorme impacto social a partir de la creación de cientos de puestos de trabajo, porque una mayor actividad en la construcción privada genera movimiento económico en comercios, servicios y gastronomía de cada localidad”, afirmó Torres.

En caso de su aprobación legislativa, la reglamentación será publicada la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC). En caso de incumplimiento de los requisitos, la falta de veracidad o la inexactitud del contenido de las declaraciones juradas, el proyecto perderá automáticamente todos los beneficios y el fisco provincial estará habilitado a reclamar su cobro por vía administrativa o judicial.