Una provincia decidió bajar impuestos para la construcción y ampliación de casas: elimina Ingresos Brutos y Sellos

En un contexto donde el costo de construcción sigue subiendo y el acceso a la vivienda se convirtió en uno de los grandes desafíos del mercado inmobiliario argentino, una provincia decidió ser pionera en bajar la presión fiscal sobre quienes construyan o amplíen viviendas.

Chubut anunció un esquema de alivio impositivo que elimina el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y exime hasta el 100% del Impuesto de Sellos para proyectos de construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales. Se trata de la primera medida de este tipo a nivel provincial en la Argentina.

El anuncio fue realizado por el gobernador Ignacio Torres, quien presentó una ley que estará vigente entre el 1° de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027, “con el objetivo de reducir costos, incentivar nuevas obras y reactivar el empleo en la construcción”.

“El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño”, afirmó el gobernador.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales cámaras empresarias y de los gremios del sector de la construcción.

El proyecto estará vigente entre el 1° de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027 iStock

¿Qué implica la medida?

Quienes inicien durante ese período la construcción o ampliación de una vivienda familiar o de un edificio residencial en la provincia quedarán exentos del pago de Ingresos Brutos sobre esa actividad.

Además, podrán acceder a una exención de hasta el 100% del Impuesto de Sellos aplicado sobre contratos de obra, financiamiento y garantías vinculadas al proyecto. El porcentaje de la exención dependerá de la cantidad de empleados y de la magnitud de la inversión.

Es decir, la medida alcanzará a:

Familias que construyan su vivienda desde cero

Propietarios que amplíen una vivienda existente

Desarrolladores de edificios residenciales, siempre que al menos el 70% de la superficie esté destinada a viviendas

Proyectos ya iniciados, siempre que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028

Quedan excluidas las construcciones comerciales, industriales y de oficinas.

La reglamentación estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC).

La decisión aparece en un momento en el que el sector inmobiliario viene advirtiendo sobre el fuerte peso de la carga tributaria en el costo final de una obra. Entre impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, desarrolladores y constructores aseguran que la presión fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos de los nuevos proyectos, sumado a los altos costos de construcción.

“Primera vez en la historia de Chubut: eliminamos Ingresos Brutos y Sellos para que la gente pueda construir o ampliar su casa. En poco tiempo desendeudamos la provincia, logramos el equilibrio fiscal y bajamos impuestos. Hoy le sacamos la mochila fiscal al sector privado de la construcción”, afirmó Torres en su cuenta de X.

Primera vez en la historia de Chubut: eliminamos Ingresos Brutos y Sellos para que la gente pueda construir o ampliar su casa.



En poco tiempo desendeudamos la provincia, logramos el equilibrio fiscal y bajamos impuestos. Hoy le sacamos la mochila fiscal al sector privado de la… pic.twitter.com/JBAzmhwiEP — Nacho Torres (@NachoTorresCH) May 15, 2026

¿Qué es el Impuesto de Sellos?

El Impuesto de Sellos es un tributo provincial que grava contratos y operaciones con efectos jurídicos. Entre ellos: escrituras de compraventa de propiedades, boletos de compraventa, contratos de alquiler y contratos de obra y financiamiento.

El monto se calcula como un porcentaje del valor de la operación o del contrato y su regulación depende de cada jurisdicción.

En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la exención del impuesto de Sellos aplica únicamente para operaciones de compraventa de vivienda única, familiar y de ocupación permanente cuyo valor no supere los $226.100.000.

Para segundas viviendas dentro de ese rango, la alícuota actual es del 2,7%, cuando anteriormente era del 3,5%. Además, los créditos hipotecarios destinados a vivienda única también cuentan con exención total del impuesto al sello sobre el monto del préstamo.

Mientras que, en la Provincia de Buenos Aires, este impuesto tiene una alícuota del 2% para escrituras de compraventa.

La diferencia es que el esquema impulsado por Chubut apunta directamente a la construcción privada y no la compra de inmuebles terminados.