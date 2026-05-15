“Punto irreversible”: la CAC pidió frenar los embargos de ARCA sobre pymes en crisis y advirtió sobre el flujo comercial

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) encendió las alertas sobre la situación financiera que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ante la preocupación por la caída de las ventas, la reducción de márgenes y las altas tasas de interés, el organismo le pidió al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que frene la traba de los embargos para no cortar el flujo comercial.

La nota, firmada por el presidente de la CAC, Mario Grinman, y el secretario Ángel Machado, fue remitida también al ministro de Economía, Luis Caputo. En la misma, los empresarios cuestionaron los embargos ejecutados por ARCA en el marco de acciones de cobro compulsivo, particularmente aquellos que recaen sobre sumas a cobrar por parte de sus clientes.

“Cortar el flujo comercial puede significar el agravamiento de esas dificultades hasta un punto irreversible”, sostuvo la cámara empresaria. Según explicaron, el mecanismo implica que ARCA notifique a clientes de contribuyentes con deudas para que retengan los pagos y los depositen directamente a favor del organismo recaudador hasta completar la suma embargada.

Si bien desde la Cámara reconocieron que este tipo de acciones forma parte de sus facultades legales y que es en defensa del crédito fiscal, señalaron que es “totalmente inoportuno ante las actuales circunstancias”.

Mario Grinman; El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios Pablo Lasansky

“Una amplia proporción de las empresas, en particular las mipymes, atraviesa serias dificultades por la reducción de ventas y márgenes, incrementos de costos, altas tasas de interés y dificultades de acceso al crédito, consecuencia todo esto de desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional”, señaló la misiva enviada al titular de ARCA, Andrés Vázquez.

La preocupación de los empresarios apunta a que los embargos terminen afectando la operatoria diaria de las compañías y compliquen aún más su capacidad financiera. Incluso, advirtieron que en los negocios más chicos estas medidas podrían convertirse en “un estímulo para que opten por la marginalidad”.

“No dudamos de que no es esta la intención de las autoridades de ARCA ni la del Gobierno Nacional, debiéndose a nuestro criterio acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore, como algunos indicios permiten atisbar”, aclararon.

La CAC solicitó que ARCA instruya a sus áreas legales para evitar este tipo de medidas precautorias y, al mismo tiempo, flexibilice las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago. Prensa ARCA

Para eso, la CAC solicitó que ARCA instruya a sus áreas legales para evitar este tipo de medidas precautorias y, al mismo tiempo, flexibilice las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago.

De esta manera, se podría encuadrar progresivamente la situación en la regularización voluntaria. “No dudamos que es el deseo de la enorme mayoría del empresariado”, sumó. “Esta forma de accionar preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, y a la vez posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito del fisco”, cerró la carta firmada por Grinman.