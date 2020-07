Qué es la concentración del mercado y cómo impacta en los consumidores

Santiago Bulat Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2020 • 00:00

1 Concentración económica. Es una forma de cuantificar la estructura de un mercado en la economía. Se considera que un mercado está altamente concentrado cuando unas pocas empresas líderes explican un alto porcentaje de la facturación. La preocupación a nivel global, sobre todo con el avance de empresas tecnológicas, gira en torno a cuatro factores principales: posible descenso de la inversión, una brecha creciente entre ganancias financieras por sobre las productivas, menor generación de empleo y una desaceleración en la productividad. Sin embargo, no todas se sustentan en hechos fácticos.

2 Evolución. Un relevamiento del FMI para el período 2000-2015 sobre un millón de empresas en 27 países, en el cual se consideró el margen de beneficios como proxy del poder de mercado, confirma que esta variable aumentó en los últimos años de forma generalizada entre sectores y países. En las economías desarrolladas el incremento fue del 8%, mientras que en las economías emergentes fue de solo el 1,8% en el período bajo análisis. La mayor parte de ese aumento se concentró en el 10% de las empresas que más poder de mercado han ganado (30%, frente al 2% ). Se trata de empresas no manufactureras (información y comunicaciones, financieras y de utilities), caracterizadas por un mayor uso de las tecnologías digitales y la innovación.

3 Concentración de mercado. Hay un amplio consenso en la teoría económica sobre la necesidad de que haya competencia dentro de una economía, para que se alcancen escenarios óptimos más deseables para los consumidores, dado que, si es el único que hay, el oferente de un bien o servicio puede incrementar precios e incluso de bajar la calidad de lo que ofrece y lograr que igualmente ser consumido. Sin embargo, es preciso distinguir sobre monopolios existentes que son deseables para la sociedad, de aquellos que son generados por malas prácticas. En muchas ocasiones, es mejor para los consumidores que existan pocas empresas que tengan mayor capacidad de inversión de capital, a que haya una distribución en pocas empresas con un encarecimiento de los costos fijos. Por la negativa, pueden existir pocas empresas que brinden un servicio, pero porque se están forzando barreras de entrada y/o se llevan adelante prácticas anticompetitivas cuyo efecto es limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado.

4 ¿Más empresas es mejor? Dependiendo del caso, la competencia entre menos empresas pero con mayor capacidad y menor costo marginal puede ser más intensa y derivar en reducciones de precios. Por ejemplo, en empresas en las que la logística y los costos de distribución son elevados el avance tecnológico motivará a algunas a cambiar sus métodos de producción, de manera tal que aumentarán sus costos hundidos y se reducirá el costo variable, lo que permitirá una mayor economía de escala que la existencia de empresas más pequeñas no podría lograr (y en este último caso habría precios al consumidor más elevados). Otro ejemplo se da estrictamente en empresas tecnológicas y de comunicación, como Whatsapp, cuya concentración es muy alta en todo el mundo. Pero ¿sería deseable para los consumidores que haya competencia entre múltiples plataformas para comunicarnos? Probablemente no y optemos por un solo proveedor, que no por eso no podría ser desplazado por otro.

5 Avances. Más que considerar que la concentración del mercado es negativa per sé, conviene entender cuál es el rol que tienen en la sociedad y por qué razón se da el fenómeno. La prioridad es avanzar en prácticas que fomenten la competencia y bajen las barreras de entrada allí donde los consumidores lo requieren, para democratizar más y dar mejores posibilidades en la provisión de bienes y servicios.