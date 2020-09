Santiago Bulat Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2020 • 00:00

1 Teoría de los juegos. En esencia, los individuos no podemos sobrevivir sin interactuar con otros humanos e, irónicamente, a veces sobrevivimos a pesar de esas interacciones. La producción y el intercambio entre personas, compañías y países requieren cooperación entre individuos, pero las mismas interacciones pueden llevarnos a graves consecuencias. La teoría de los juegos es el área que estudia las decisiones en las que, para que una persona tenga éxito con su elección, debe tener en cuenta las decisiones tomadas por el resto de los individuos. No basta con determinar qué voy a hacer de manera individual, sino que debo tomar mi decisión sobre la base de cómo considero que actuarán los demás.

2 Origen. La teoría de juegos recibió su primera formulación general por parte de los matemáticos y economistas John Von Neuman y Oskar Morgenstern en 1944, a raíz de su aplicación a la estrategia militar, en particular sobre la base del concepto de "Destrucción mutua garantizada" o "1+1=0", que partía de la premisa de que ningún país tendría incentivos a utilizar armas nucleares, puesto que si uno lo hacía, el otro respondería igual y eso terminaría con gran parte del planeta. La noción de equilibrio en la teoría de los juegos terminó de tomar forma con los aportes de John Nash, un matemático de origen estadounidense que introdujo un concepto de solución de equilibrio, en la que todos los jugadores ejecutaron sus decisiones sobre la base de una estrategia que maximiza sus ganancias dadas las estrategias de los otros, de forma que carecen de incentivos para hacer cambios individuales de estrategia. Este análisis le valió el Premio Nobel de economía en 1994.

3 Un clásico. El dilema del prisionero es posiblemente uno de los más famosos ejemplos para explicar cómo se forman los incentivos para tomar decisiones. Supongamos que dos personas son acusadas de haber cometido un delito que les valdría 2 años de cárcel, y están siendo interrogadas en cuartos diferentes. Si uno delata y el otro no, el delator se irá libre por haber colaborado, mientras que al otro le tocarán 10 años de prisión asumiendo el cargo por el delito. En caso de que se delaten mutuamente, les asignarán 5 años en la cárcel a ambos. Confesar el delito será siempre la mejor opción para tomar de forma individual, dado que al no saber qué acción tomará su compañero y tampoco poder comunicarse, la sola idea de quedar encerrado 5 años es estrictamente mejor que quedar encerrado 10 años. Este escenario llevará a que la decisión individual de ambos sea confesar el crimen y así obtendrán 5 años de cárcel los dos. En caso de haber tenido la posibilidad de cooperar y no haber confesado nada uno del otro, ambos habrían tenido que asumir solo los 2 años de cárcel iniciales, lo cual resulta mucho mejor que la decisión individual.

4 Tipos. En toda la teoría de decisión hay juegos de diferentes características. Están los cooperativos, en los que las ganancias de las decisiones son mayores cuando los individuos llevan adelante estrategias coordinadas. En el lado opuesto están los de competición o "de suma cero", en los que la remuneración de un individuo dependerá de que el otro pierda. Gran parte de la teoría de juegos se refiere a juegos finitos y discretos, que tienen un número finito de jugadores, movimientos, eventos y resultados. Sin embargo, muchos conceptos pueden extenderse. Los juegos continuos permiten elegir una estrategia a partir de un conjunto de estrategias continuas, que permiten que el árbol de decisión sea cada vez más extenso.

5 Emprender. Este concepto es clave en las decisiones estratégicas para las empresas y emprendimientos. De la teoría de juegos se desprende que los resultados en los negocios no dependen solo de nuestros actos, sino también de como reaccionen o interactúan los restos de jugadores.

