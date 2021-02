La crisis económica se profundizó gracias a la pandemia y las cuarentenas

En el año de la pandemia global, de las cuarentenas y las diferentes medidas de aislamiento definidas por el Gobierno de Alberto Fernández, la crisis alcanzó una profundidad similar a la de 2002, año en el que se materializó la mayor debacle económica y social de la historia del país.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), un anticipo del producto bruto interno (PBI) que el Indec publicará el 23 de marzo, estimó que la economía se hundió 10% en 2020. En el año posterior a la debacle de 2001, el producto interno desbarrancó un 10,9%.

Se trata del primer año recesivo para la gestión Fernández-Fernández marcado por la pandemia tras dos años de caída del PBI sumado a inestabilidad cambiaria en tiempos del gobierno de Mauricio Macri. El último año de crecimiento fue 2017, pero el país está estancado -mirando máximos- desde 2011. El PBI per cápita está peor que hace dos décadas atrás.

Sin embargo, el indicador mensual desestacionalizado, donde pone foco el Gobierno, encadenó su octavo mes de recuperación luego de las debacles sufridas en marzo y abril, períodos de la cuarentena estricta implementada por el oficialismo. Ese número mostró un avance de 0,9%, síntoma de que la lenta y heterogénea recuperación se mantiene. "De esta forma, superó el nivel de marzo y se ubica solo 3,0% por debajo del nivel pre-covid (febrero)", escribieron desde el Ministerio de Economía, apenas conocido el dato oficial.

El Gobierno cree que esta tendencia se prolongará este año, temporada electoral. Según el presupuesto 2021, que Martín Guzmán logró aprobar en el Congreso, la economía rebotará un 5,5% este año. Los economistas privados coinciden con ese análisis. El FMI, en cambio, revisó a la baja su proyección de crecimiento para el país, que estimó ahora en 4,5%.

"Tras haber transitado el momento más intenso de la pandemia, con caídas en torno al 25% en abril y mayo, la actividad económica logró recuperarse en la segunda parte del año y cerró el 2020 con una caída de 10% promedio anual, menor a la proyectada inicialmente en el Presupuesto 2021 (-12,1%)", indicaron los técnicos del Palacio de Hacienda.

En diciembre, crecieron interanualmente seis de los quince sectores, mientras que de los nueve que cayeron cinco desaceleraron su baja, mientras que el resto la profundizó, indicaron cerca de Guzmán. Los que mejoraron interanualmente son: Intermediación Financiera (11,3%), Comercio (10,7%), Construcción (6,3%), Industria (4,5%), Electricidad, Gas y Agua (2,7%) y Pesca (6,5%). Cayeron, por otro lado, Hoteles y Restaurantes (-47,1%), Otras actividades de servicios (-14,7%), Actividades inmobiliarias y empresariales (-0,7%), Enseñanza (-3,5%), Minas y canteras (-9,2%), Agropecuario (-3,6%), Transporte y Comunicaciones (-19,2%), Administración Pública (-7,8%) y Salud (-1,7%).

El ministro de Economía, de gira con el Presidente por México, afirmó ante empresarios de ese país que la Argentina "se está recuperando a una velocidad más rápida que otros países de la región". Estimó, refiriéndose al ATP y el IFE, que fue posible gracias a que "se preservó el capital de las organizaciones y el trabajo". Además, indicó: "La economía lleva cinco meses de recuperación, con una dinámica heterogénea, estamos todavía en una pandemia".

Pese a esa mirada, los datos oficiales muestran una una caída de ocupados -según el Indec- de cerca de 1,2 millones, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que no se reflejan en el último dato de desempleo porque -con una baja tasa de actividad- son registrados como inactivos y no como desempleados. El mercado laboral sufrió además una fuerte precarización en el sector formal. Por otro lado, según datos de la AFIP, entre enero y noviembre (el último), se cayeron del sistema casi 19.000 empleadores (empresas).

"Exceptuando 2002, es la caída más alta de la historia. Es un registro inédito. Cuando se suma a los dos años anteriores da un acumulado de 15%. Es dramático. Si se suma a la caída de los últimos dos años, la baja es de 15%. Comparado con la región, somos de los países que caemos a doble dígito, sólo comparable con Perú", analizó Guido Lorenzo, director de LCG.

"El PBI dejó de crecer en 2011 y se empezó a estancar desde entonces la economía. Con la caída de este año y los últimos dos, el PBI per cápita retrocede a niveles del promedio 1970 y 1975. Nos fuimos atrás unos 50 años en la historia con un mismo nivel de ingresos, pero peor distribuidos y con más pobreza", estimó el economista de la consultora privada.

"Estamos un 3% abajo de febrero; un 6,3% abajo niveles pre PASO. Después de las primarias empezó un nuevo tobogán. Y un 11% abajo del máximo de noviembre de 2017", dijo Gabriel Caamaño Gómez, director de la consultora Ledesma. "El año promedió -10%, dos puntos porcentuales mejor de lo que se esperaba en el peor momento, que era un -12%. Ahí tuvo que ver mucho la performance de la industria y la construcción, que fueron los que más rápido recuperaron. En parte, apalancados por la brecha. La virtud en el defecto", dijo.

"Si se toma diciembre hay unos seis puntos de arrastre estadístico, lo que es un poco mayor a lo esperado también. Deberían corregir para arriba varias proyecciones. Aunque, todos estos estacionales son bien provisorios aún. Esta año más que nunca", sentenció el economista.

"Es una de las caídas más altas de América latina y el mundo. En la región sólo estamos peor que Venezuela y Perú. El resto de las economías cayeron menos de 10%. Ni hablar del mundo y las economías desarrolladas. Eso hace que nuestra performance en términos comparativos sea bastante negativa", dijo Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina.

"En algunos sectores la recuperación se dio en forma de V y mejor que lo esperado, aunque sigue habiendo otros muy golpeados", afirmó el economista y cerró: "Si no hay problema de restricciones por mas contagios, la actividad se va a ir recuperando y va a llegar a nivel precrisis del Covid en otoño. No estamos lejos. Si en el medio no crecen los contagios".

